Без провокаций не обошлось. «Механик Погодин» пресёк незаконное проникновение

Капитан танкера сообщили о двух попытках незаконного проникновения на судно.

Члены экипажа российского танкера «Механик Погодин» дважды предотвратили попытки незаконного проникновения на судно во избежание провокаций. Сначала они не пустили шестерых человек, которые представились сотрудниками СБУ и погранслужбы. Однако при себе у них не оказалось документов, также эти люди не смогли объяснить цель проверки. Позже на судно попытались попасть «экологи» в составе 11 человек, что в несколько раз превышает количество сотрудников, которые проводят подобные проверки. Они также не смогли предоставить юридические обоснования для проникновения на судно. Об этом говорится на сайте компании «В.Ф. Танкер», которая является оператором «Механика Погодина».

О готовящихся провокациях в эфире НСН предупреждал сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, Россия при помощи дипломатии сделает всё, чтобы вернуть судно и экипаж домой.

«Конечно, их опасения понятны. От руководства Украины можно ждать любых провокаций. Вся ситуация с “Механиком Погодиным” выглядит как провокация. В той Украине, которая есть сегодня, весьма сложно [предотвратить захват], с учетом того, что судно находится на территории Украины. Конечно же, мы будем делать все для освобождения этого судна дипломатическими путями», - заверил НСН сенатор.

Ранее экипаж танкера уже высказывал опасения по поводу силового захвата судна. Ещё 15 августа капитан получил информацию о готовящейся проверке из-за неудовлетворительного состояния танкера, несмотря на прохождение им всех проверок на соблюдение требований Парижского меморандума.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов и вовсе разглядел в ситуации вокруг танкера продолжение гибридной войны.

«Это, если хотите, продолжение гибридной войны против России. Никаких других способов в правовой плоскости вести с нами противоборство у Украины, естественно, нет. Поэтому систематически наносятся такие “уколы”, очевидно недружественные действия, которые призваны показать недружественное отношение Украины к России», - заключил в эфире НСН Морозов.

Напомним, 10 августа в Херсоне было задержано судно «Механик Погодин». На его борту остаются 12 россиян. Изначально в СБУ объяснили инцидент тем, что владелец танкера находится в санкционных списках, хотя перед заходом судна никаких претензий не поступало. Однако до сих пор на судно не наложен арест, в то же время дизтопливо танкеру разгрузить не дают.