Сенатор от Крыма предупредил о провокациях Украины по судну «Механик Погодин»

Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что в нынешней Украине предотвратить силовой захват российского танкера будет очень сложно.



Экипаж российского танкера «Механик Погодин» опасается возможного силового захвата в украинском порту, пишет RT со ссылкой на официальное заявление оператора судна «В.Ф. Танкер». 15 августа капитан судна «Механик Погодин» получил информацию о возможной проверке из-за якобы неудовлетворительного состояния судна. Однако в начале июля танкер уже проходил проверки на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный, а информация о них содержится в администрации порта в Херсоне. В связи с этим, как полагает экипаж, проникновение на судно большого числа людей может означать его силовой захват.

В администрации порта Херсон, где танкер заблокирован уже на протяжении пяти дней, ссылаются на претензии украинских ведомств к судну, однако на запросы капитана и судовладельца «Механика Погодина» о перечне нарушений ответа так и не поступило, отмечает Life.ru. В компании-операторе уверены, что украинские власти пытаются найти формальный повод для задержания российского судна.

От властей Украины вполне можно ожидать каких-то провокаций, заявил в эфире НСН сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, у членов экипажа действительно есть основания для опасений.

«Конечно, их опасения понятны. От руководства Украины можно ждать любых провокаций. Вся ситуация с "Механиком Погодиным" выглядит как провокация по некоторым моментам. Во-первых, они получили предварительное разрешение на вхождение в порт. Предприятие, на которое они работали, было включено в санкционные списки где-то в конце июля. Я предполагаю, что разрешение им выдали до включения в санкционные списки. Во-вторых, они уже осуществляли проверку экипажа и судна, никаких замечаний не нашли, но проверят снова и что-то выявят. В той Украине, которая есть сегодня, весьма сложно [предотвратить захват], с учетом того, что судно находится на территории Украины. Конечно же, мы будем делать все для освобождения этого судна дипломатическими путями», — заявил сенатор от Крыма.

Цеков добавил, что история с судном «Механик Погодин» может привести к тому, что украинские судна перестанут заходить в российские порты.

Напомним, при заходе в порт в Херсоне Служба безопасности Украины заявила, что владелец судна находится в санкционных списках страны, что должно повлечь арест. Однако судно до сих пор не арестовано. Танкер перевозил дизтопливо из Туркмении в интересах канадской компании. Сейчас на борту судна остаются 12 россиян.