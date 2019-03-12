Журова: Универсиада показала серьёзное отношение России к студенческому спорту

ФОТО: Официальный сайт XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы рассказала НСН, что даёт спортсменам разного уровня участие в молодёжном соревновании.

В Красноярске завершилась церемония закрытия зимней Универсиады. Соревнования среди студентов прошли со 2 по 12 марта, в них приняли участие спортсмены из 58 стран. Российская сборная завоевала 112 медалей, среди них 41 золото, 39 серебряных, 32 бронзы.

Прошедшие соревнования показали серьёзное отношение России к этому виду спортивных мероприятий. О том, как в стране формировался подход к этому событию ещё со времён Советского Союза, в эфирерассказала

«Наша команда выступила очень здорово, и на всех универсиадах так происходит, мы очень серьёзно относимся к этому соревнованию. И, кстати, международная федерация студенческого спорта очень уважает Россию за то, что она не относится к универсиаде, как к рядовому дворовому соревнованию. Понятно, что все подразумевают, что это такая студенческая команда, эти люди не топовые спортсмены. Но это странно, потому что топовые спортсмены тоже являются студентами. И почему здесь их ограничивать в правах и не разрешать выступать с обычными студентами? Это очень полезная комбинация, когда выступают и те, и те. Это безумно классный опыт, и не только для России. Но наша сборная ещё со времён СССР относилась к этому именно так: чтобы в составе сборной были и топовые спортсмены, и ещё неизвестные. Это и передача опыта в этот момент, и совсем другая атмосфера. И ребята могут попробовать себя, и более старшие товарищи вспомнить Олимпиаду, потому что универсиада создаёт такую атмосферу. А сейчас, будучи страной, которая принимает соревнования, мы отнеслись к этому очень серьёзно», — рассказала Журова.

Более того, после спортивного мероприятия в Красноярске, который принимал гостей, остались объекты инфраструктуры, которые пригодятся городу в будущем, отметила спортсменка. Также она пояснила, какие плюсы получают спортсмены, как начинающие, так и уже состоявшиеся, от подобных мероприятий.

«Для начинающих спортсменов это хорошая возможность попробовать эту атмосферу Олимпиады, к которой соревнование очень приближено. Это совсем другой контроль безопасности, другие условия проживания, питания, другой режим тренировок, чем когда ты выступаешь, например, на Кубке мира или ЧМ. Для профессионалов это тоже очень хорошая тренировка, не по результату, но в то же время — болельщики, атмосфера, это тоже сбивающие факторы, которые спортсмен должен преодолеть и знать, как с ними справиться. А потом останутся тёплые воспоминания. Когда живёшь в этой деревне, это общение со всеми, оно феноменально! Это просто здорово», — поделилась Светлана Журова.

Добавим, что церемония закрытия Универсиады завершилась праздничным фейерверком, посмотреть на который пришли тысячи людей. Закрытие соревнования началось с выступления фигуристки Аделины Сотниковой, затем прошёл парад спортсменов. Напомним, всего на Универсиаду приехало около трёх тысяч спортсменов.