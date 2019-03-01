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Спорт

Быков опроверг слова защитника СКА о разгильдяйстве в российском хоккее

1 Марта 2019 в 16:51
Быков опроверг слова защитника СКА о разгильдяйстве в российском хоккее
Как заявил в эфире НСН экс-глава петербургского клуба, спортсмены могут иногда расслабиться, ничего криминального в этом нет.

Защитник петербургского хоккейного клуба СКА Антон Белов жёстко отреагировал поражение от московского «Спартака» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, к проигрышу команды привело «российское разгильдяйство».

Вячеслав Быков, ранее покинувший пост главного тренера питерского СКА, сказал в эфире НСН, что любой спортсмен не застрахован от того, чтобы потерять концентрацию. По словам Быкова, человеку присуще расслабиться в самый неподходящий момент.

«Это такая зараза, которая может передаваться моментально от одного к другому. Поэтому говорить о каком-то разгильдяйстве я бы не стал», - сказал тренер

Собеседник НСН также отметил, что раз защитник СКА ушел в самокритику, то команда уже провела анализ причин поражения.

«Это может наталкивать на мысль, что будут предприняты шаги, чтобы перевести ситуацию в другое русло», - считает Быков.

Сейчас питерский СКА уступает 0-2 в серии четверть-финала КХЛ. В первом матче команда проиграла со счетом 0:2. Во второй встрече петербуржцы до третьего периода вели 2:0, однако потом пропустили три шайбы, причем последнюю за 5 секунд до финальной сирены.

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