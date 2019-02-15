Чепиков: Переход на отечественные винтовки улучшит результаты биатлонистов

Двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков в эфире НСН признался, что с новой отечественной винтовкой стрелять российские спортсмены будут лучше.Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев анонсировал создание нового комплекса «ствол+патрон» на базе отечественной винтовки «Би-7-4». Как пояснил глава федерации в интервью РИА Новости, разработкой займется ЦНИИТОЧМАШ и концерн «Калашникова». Переговоры с руководителями этих предприятий уже состоялись.
Драчев уточнил, что будет наиболее предпочтительно использование патронов для упражнения биатлон 5,6 мм (.22LR) патронов типа «Олимп» и винтовок «БИ-7-4».
Инициатива вызвана тем, что мировые лидеры в производстве спортивных патронов не хотят поставлять российским командам лучший товар. Что, впрочем, скорее логично. Воспитывать конкурентов не хочет никто.
Член Правления Союза биатлонистов России, двукратный победитель Олимпиады и двукратный чемпион мира Сергей Чепиков в эфире НСН приветствовал идею создания отечественного механизма.
«У нас были проблемы качеством самих стволов, они выдавали не лучшую кучность. Видимо, оборудование были устаревшим на предприятиях, где их производят. Я сам выступал с российским механизмом Би-7-2, а ствол у меня был от компании Anschutz. И, по моему мнению, наши механизмы, в том числе патрон, патронник, спуск, надежнее, чем западные. Если сейчас Ижмаш поставил новое оборудование и качественные механизмы начал делать, то считаю, что было логично все нашей команде перейти на них. Когда мы используем стволы Anschut, то они не всегда лучшего качества, а российские будут именно такими», - заключил Чепиков.
В свою очередь, руководитель спортивных проектов концерна «Калашников» Иван Черезов добавил, что комплекс «ствол+патрон» будет использоваться как на винтовках БИ-7-4, так и на винтовках БИ-7-7. Технологическая подготовка к серийному производству БИ-7-7 уже началось, Первые отечественные механизмы будут готовы нынешней осенью.