Ветеран ЦСКА: Играть зимой в футбол – это глупость

Заслуженный мастер спорта СССР рассказал НСН, почему «Ахмат» не хочет играть на искусственном поле.

Главный тренер «Ахмата» Рахимов не исключил бойкота матча 16-го тура чемпионата России с «Енисеем», если он пройдет в манеже. Клуб будет обращаться с просьбой переноса в другое место. Бюро исполкома Российского футбольного союза ранее разрешило провести матч в крытом манеже в виде исключения. В РФПЛ поддержали руководство клуба «Ахмат» и заявили, что манеж в Красноярске не отвечает требованиям премьер-лиги.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН посоветовал «Ахмату» подобрать для игры качественные бутсы.

«Это очередная глупость, зимой играть в футбол. В наших условиях это не годится. Я всегда был категорически против этого. Шведы, скандинавы играют по старой схеме – летом. В СССР всегда начинались игры на юге – в Ереване, Ростове. Несколько игр мы всегда играли на выезде. И возвращались к маю в Москву, и все было нормально. А теперь перешли на другую систему – это плохо. А то, что "Ахмат" заявляет, что он не может играть на искусственных полях - это нонсенс. Все скандинавы – и финны, и шведы – все играют на искусственных полях. Ничего странного в этом нет. Может, они хотят какую-то выгоду из этого извлечь? Конечно, играть на различных полях – это тяжело, выше вероятность травматизма. Искусственное поле не дает возможности тормозить ногами. Но есть много бутс, которые позволяют это делать», - отметил он.

Ранее глава Чечни заявлял, что готов трудоустроить Павла Мамаева и Александра Кокорина в грозненском футбольном клубе «Ахмат», после того, как они выйдут на свободу. Напомним, футболисты 8 октября стали участниками двух драк в центре Москвы, до 8 декабря они будут содержаться в московском СИЗО «Бутырка»