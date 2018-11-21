Достойный сезон с печальным финалом: Тренер подвёл итоги сезона сборной России

Равиль Сабитов рассказал НСН, почему верит в будущее национальной команды.

Нападающий, капитан сборной России по футболу Артем Дзюба признан лучшим игроком команды в матчах Лиги наций по результатам голосования болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Платежная система «Мир» организовала онлайн голосования для выбора лучшего игрока в каждом матче. На первом этапе лидировал Марио Фернандес, на втором - Артём Дзюба. Финальное голосование состоялось в ходе завершающей встречи сборной России в нынешнем розыгрыше Лиги наций с командой Швеции (0:2), в котором победу одержал Дзюба. Он попросил прощения у болельщиков за поражение от шведов и заверил, что футболисты искренне стараются и сражаются. Капитан также поблагодарил за поддержку сборной.

Российская команда заняла второе место во второй группе Лиги В с 7 очками. Столько же набрали шведы, однако именно они выходят в элитный дивизион, опередив россиян по дополнительным показателям. Сборная России в следующем розыгрыше Лиги наций вновь будет играть в лиге B.

Известный российский футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН в целом положительно оцени итоги сезона для нашей сборной.

«Для нас важен был чемпионат мира, на котором мы выступили очень хорошо. Думаю, что этот год можно записать в актив, потому что успех был колоссальный для нашей сборной, на глаза у всего мира. Выступление нашей сборной запомнилось болельщикам всех стран. Что касается неудачной игры в последнем матче Лиги наций с командой Швеции, то тут есть объективные причины, по которым сборная России не смогла сыграть достойно. Это отсутствие 5 игроков основного состава, которые принимали участие в чемпионате мира. Футболисты, которые заменили их, не смогли до конца раскрыться и сыграть, как хотелось бы», - отметил эксперт.

Равиль Сабитов также с оптимизмом смотрит в будущее, поскольку сборная России должна пополниться хорошими молодыми игроками.

«У нас есть лидеры, их можно было видеть в завершающем цикле молодёжных сборных. Очень хорошие молодые ребята – Ахметов, Обляков, Рассказов, Чалов. Целая группа талантливых футболистов, которых необходимо подключать к играм национальной сборной, чтобы их не потерять. Тогда можно будет говорить о преемственности и силе нашей сборной. Всё это, бесспорно, талантливые игроки. Многие из них не по возрасту уже играют в основных составах своих клубов в чемпионате Российской премьер-лиги. Думаю, что в будущем не будет проблем», - подчеркнул собеседник НСН.

Лига наций - новый турнир, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций. По задумке, он должен заменить товарищеские встречи. Сборные распределены по четырем лигам. Турнир проходит с интервалом в два года. Победители групп в лиге А выходят в полуфинал и разыгрывают главный трофей. Лучшие в группах боле низких лиг получают повышение в классе. Команды, занявшие последние места, - понижение. Кроме того, участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Первый в истории трофей Лиги наций разыграют сборные Англии, Нидерландов, Португалии и Швейцарии, занявшие первые места в своих группах лиги А. Турнир с их участием пройдут с 5 по 9 июня 2019 года в Португалии.



УЕФА также уже объявил,что первый тур второго розыгрыша Лиги наций пройдет 3-5 сентября 2020-го, второй - 6-8 сентября, третий - 8-10 октября, четвертый - 11-13 октября, пятый - 12-14 ноября, шестой - 15-17 ноября.





