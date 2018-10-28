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«Ахмат» вместо камеры. Кадыров предложил перевоспитать Кокорина и Мамаева

28 Октября 2018 в 17:07
«Ахмат» вместо камеры. Кадыров предложил перевоспитать Кокорина и Мамаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова заявил о готовности взять на поруки футболистов-хулиганов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом он рассказал журналистам.

По мнению Кадырова, дебоширов не стоит сажать в тюрьму, потому как это будет большим ущербом для имиджа футбола в стране и национальной сборной.

«Футболисты осознали свою вину, раскаялись. И это тоже пример для всех. У ребят очень много заслуг. Я сказал, если они перейдут в "Ахмат", мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов», - заметил Кадыров.

При этом глава Чечни добавил, что не оправдывает поступок футболистов и вообще осуждает насилие.

Ранее глава Чечни уже заявлял, что готов трудоустроить Павла Мамаева и Александра Кокорина в грозненском футбольном клубе «Ахмат», после того, как они выйдут на свободу.

Кокорин и Мамаев 8 октября стали участниками двух драк в центре Москвы. Сначала футболисты напали на водителя ведущей Первого канала, а после в кафе избили стулом чиновника Минпромторга. Против футболистов выдвинуты обвинения в хулиганстве. До 8 декабря они будут содержаться в московском СИЗО «Бутырка», пишет РИА Новости.

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