В РФС назвали Дворковича достойной заменой Мутко

Вячеслав Колосков заявил НСН, что кандидатура вице-премьера является самой подходящей для этой должности.

Аркадий Дворкович сменит на посту координатора оргкомитета «Россия-2018» Виталия Мутко. Такие кадровые перестановки были произведены в преддверии чемпионата мира по футболу.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире НСН назвал кандидатуру вице-премьера самой подходящей для этой работы (слушайте аудио).

«Что касается Дворковича, для него спорт не новая вещь. До прихода Мутко в правительство он как раз курировал спорт, так что он прекрасно разбирается в этих вопросах. Плюс к тому он заядлый футбольный болельщик, сам играет в футбол, поэтому я думаю, что если и менять Мутко, то самая подходящая кандидатура — это Дворкович», — заявил Колосков.

При этом он отметил, что уход Мутко с поста председателя оргкомитета в отличие от перестановок в РФС не был объяснён, и выразил надежду, что у высшего руководства страны есть другие планы на его будущее.

«Конечно, Виталий Леонтьевич был на своем месте, когда возглавлял Российский футбольный союз, и когда был председателем оргкомитета ЧМ-2018, членом совета международной федерации футбола и вице-премьером. Всё было в одних руках, и, с моей точки зрения, это было логично выстроено. Понятно, что свой временный уход их РФС он объяснил тем, что ему надо сосредоточиться на проблемах, связанных с пожизненной дисквалификацией на Олимпийских играх. Это было понятно, а что касается его отстранения от должности председателя оргкомитета, никто ничего не объяснил. Я только знаю, что такие решения принимаются на самом высоком государственном уровне. Значит, его решили загрузить другими проблемами», — заметил почётный президента РФС.

Напомним, что Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС в декабре 2017 года после того, как МОК вынес решение о пожизненном запрете на посещение им Олимпийских игр в любом качестве. Тогда же он выразил готовность покинуть пост главы оргкомитета чемпионата мира и сосредоточиться на работе в правительстве РФ.











