В РФС назвали Дворковича достойной заменой Мутко

Вячеслав Колосков заявил НСН, что кандидатура вице-премьера является самой подходящей для этой должности.
Аркадий Дворкович сменит на посту координатора оргкомитета «Россия-2018» Виталия Мутко. Такие кадровые перестановки были произведены в преддверии чемпионата мира по футболу.
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в эфире НСН назвал кандидатуру вице-премьера самой подходящей для этой работы (слушайте аудио).
«Что касается Дворковича, для него спорт не новая вещь. До прихода Мутко в правительство он как раз курировал спорт, так что он прекрасно разбирается в этих вопросах. Плюс к тому он заядлый футбольный болельщик, сам играет в футбол, поэтому я думаю, что если и менять Мутко, то самая подходящая кандидатура — это Дворкович», — заявил Колосков.
«Конечно, Виталий Леонтьевич был на своем месте, когда возглавлял Российский футбольный союз, и когда был председателем оргкомитета ЧМ-2018, членом совета международной федерации футбола и вице-премьером. Всё было в одних руках, и, с моей точки зрения, это было логично выстроено. Понятно, что свой временный уход их РФС он объяснил тем, что ему надо сосредоточиться на проблемах, связанных с пожизненной дисквалификацией на Олимпийских играх. Это было понятно, а что касается его отстранения от должности председателя оргкомитета, никто ничего не объяснил. Я только знаю, что такие решения принимаются на самом высоком государственном уровне. Значит, его решили загрузить другими проблемами», — заметил почётный президента РФС.