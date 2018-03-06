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Спорт

Газзаев поддержал назначение Дворковича председателем оргкомитета ЧМ-2018

6 Марта 2018 в 18:35
Газзаев поддержал назначение Дворковича председателем оргкомитета ЧМ-2018

Депутат в эфире НСН рассказал, что вице-премьер хорошо знаком со спецификой футбольной инфраструктуры.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович назначен координатором от правительства по вопросам организации, подготовки и проведения предстоящего чемпионата мира по футболу. Также он стал председателем оргкомитета «Россия-2018». На этом посту он сменит своего коллегу Виталия Мутко. Об этом сообщили в пресс-службе Дворковича, пишет ТАСС.

Депутат Государственной Думы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев в эфире НСН такое назначение одобрил (слушайте аудио).

«То, что Дворковича назначили председателем оргкомитета по подготовке чемпионата мира, безусловно, положительный фактор. До чемпионата мира осталось всего лишь 100 дней. Мне кажется, что сегодня все ведомства должны работать максимально организованно и ответственно. Аркадия Владимировича я знаю как профессионала, он отлично знаком с футбольным хозяйством, спецификой футбольной инфраструктуры. Надеюсь, что у него всё получится», - заявил в эфире НСН Газзаев.

Напомним, Виталий Мутко был исключён из состава оргкомитета по подготовке ЧМ в январе 2018 года. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на портале правовой информации 4 января. При этом он продолжил курировать подготовку регионов к мундиалю.

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