Ветеран «Спартака» рад, что Мутко «отфутболили» подальше от спорта

Анзор Кавазашвили заявил НСН, что Мутко виноват в спортивных скандалах, в которые оказалась втянута Россия.

Виталия Мутко в должности координатора в Оргкомитете «Россия-2018» в преддверии чемпионата мира по футболу сменил вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович.

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в эфире НСН заявил, что это было самое верное решение. Также он добавил, что Мутко следует отстранить от спортивных дел в целом, так как именно он способствовал негативному отношению к России в спортивном мировом сообществе (слушайте аудио).

«То, что вернулся курировать спорт в России господин Дворкович, это по определению хорошо, это его место. Он занимался этим и до Мутко, как вице-премьер правительства России. И это закономерно, что он вернулся, потому что Дворкович прекрасно разбирается не только в футболе, но и в целом в спорте. Я не хочу много говорить по этому вопросу, но господин Мутко каким-то странным образом со своей улыбкой сумел настроить против себя всё мировое спортивное сообщество. И в своём лице преподнёс Россию, как изгоя, нарушителя спортивного принципа. Я на 200% уверен, что это был самый правильный ход, что его отстранили от всех дел, и перестали его показывать не только на голубом экране, но и вообще убрали подальше от спорта. Я не против него лично, но я всегда сужу людей по их делам», — заявил Кавазашвили.

Добавим, что Алексей Сорокин, ранее назначенный исполняющим обязанности главы оргкомитета «Россия-2018» после отстранения Мутко, останется генеральным директором организации. Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета в декабре прошлого года. В начале января он был исключен из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом сам Мутко, говоря о кадровых перестановках, отметил, что за ним по-прежнему закреплена «организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий».