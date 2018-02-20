Олимпийские провалы. С мельдонием в керлинге и без медалей в биатлоне

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Биатлонисты остались на Играх-2018 без медалей. Мельдоний подтвержден в крови Крушельницкого. НСН подводит итоги 11-го дня Олимпиады.

Теперь это уже свершившийся факт: российские биатлонисты, которые приехали в Корею вчетвером, практически юниорским составом, уезжают домой без медалей. Такого не было никогда, начиная с 1960-го года, когда этот вид стал олимпийским.

Сегодня в смешанной эстафете Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев финишировали только 9-ми. Неожиданно?! Скорее предсказуемо. Бороться с Фуркадом, братьями Бё, Домрачевой нам пока не по силам.

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в эфире НСН раскритиковал федерацию и тренерский штаб, но похвалил самих биатлонистов.

«И эти ребята могут выступать лучше, если бы был другой подход к тренерскому коллективу, а не эти люди в лице Королькевича, Майгурова готовили спортсменов к старту. Они из года в год готовили биатлонистов и обещали нам всплеск. Схема подготовки и к этому сезону, и к двум предыдущим была практически провалена», - пояснил Тихонов.

А что касается победителей, то сборная Германии, которая лидировала после трех этапах, финишировала только четвертой. Все преимущество растерял Арнд Пфайффер. Зато Мартен Фуркад не только выиграл свое второе золото в Корее, но и стал самым титулованным олимпиоником Франции.

Не порадовала и женская сборная России по шорт-треку, которая также сегодня претендовала на медали в эстафете. Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич были только пятыми. Победу праздновали хозяйки турнира – команда Южной Кореи, где шорт-трек также популярен, как футбол в Бразилии.

Сито квалификации у шорт-трекистов на дистанции 500 метров из трех россиян смог преодолеть только Александр Шульгинов. В пятом забеге он занял второе место с результатом 40,585 секунды и вышел в четвертьфинал. Павел Ситников получил дисквалификацию. Семён Елистратов в своем забеге стал третьим и также выбыл из борьбы за награды. Медали в этом виде программы будут разыграны 22 февраля.

А завершила минорную ноту олимпийского дня новость о том, что допинг-проба Б керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат. Но доза соответствует только однократному приему, а взятые тесты 22 января показали, что спортсмен был чист. В ОКР инициировали расследование по этому инциденту. Уже запрошено видео из Японии, где наша команда проходила предолимпиийскую подготовку, и непосредственно - из Кореи. Версия, что Крушельницкого «подставили» остается основной.

При этом глава федерации керлинга России Дмитрий Свищев пообещал обратиться во все инстанции, чтобы выяснить, как мельдоний попал в организм спортсмена. При этом чиновник отметил: маловероятно, что суд встанет на сторону россиянина. Выездная коллегия Спортивного арбитражного суда делом Крушельницкого займется 22 февраля.