Журова: Спортсмены могут перессориться из-за денег Прохорова

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В эфире НСН депутат заявила, что выборочная финансовая поддержка исков к Григорию Родченкову может послужить причиной конфликтов между атлетами.



О намерении подать иск в суд Нью-Йорка к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову заявили российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова. Ранее после заявлений информатора WADA они лишились наград, завоеванных на Олимпиаде в Сочи. В качестве компенсации каждая спортсменка требует 10 млн долларов. Финансовую поддержку для судебного разбирательства биатлонисткам окажет бизнесмен Михаил Прохоров, который во время Игр-2014 возглавлял Союз биатлонистов России.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что такого рода выборочная финансовая поддержка может вызвать конфликты среди спортсменов.

«Я давно уже предлагала, чтобы не было разборок между спортсменами, чтобы не было предвзятости при принятии решений, создать фонд, в который могли бы все желающие вносить деньги: спонсоры, меценаты, просты люди, которые хотят помочь. И уже из того фонда шло финансирование. Иначе всегда будет размолвка между спортсменами - почему Прохоров одним дал денег на адвокатов, а другим нет. Это дело, действительно, не дешевое. Но государство это никаким образом спонсировать не может», - отметила Журова в беседе с НСН.

После заявления Зайцевой, Вилухиной и Романовой, ряд ранее дисквалифицированных спортсменов также сообщили о намерении присоединиться к иску. В их числе - российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Факулина. Она отказалась в числе российских атлетов, не допущенных до Игр-2018 в Пхёнчхане. Однако в беседе с НСН спортсменка призналась, что не располагает необходимой суммой денег, чтобы начать судебное разбирательство.



Напомним, Родченков уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. Именно на его показания два года назад опиралась независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, когда представляла доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Играх-2014, пишет ТАСС. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. Зайцева, Романова, Вилухина и еще 40 российских спортсменов были дисквалифицированы по итогам работы комиссии Дениса Освальда.