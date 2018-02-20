В США призывают МОК не восстанавливать Сборную России

Американские СМИ также полагают, что МОК был «слишком мягок» по отношению к России.

На фоне допинг-скандала с Александром Крушельницким, в американских СМИ появились призывы к Международному олимпийскому комитету не восстанавливать статус России на Церемонии закрытия Игр в Пхенчхане.Издание The New York Magazine отметило, что обвинения Крушельницкого в допинге поднимают новые вопросы о том, не был ли МОК «слишком мягок» с Россией.Издание USA Today назвало решение МОК разрешить российским атлетам, не пойманным на допинге, выступить на Зимней Олимпиаде 2018 в нейтральном статусе - «даром», который должен сопровождаться «политикой абсолютной нетерпимости».«Россия уже всосала достаточно кислорода на этой Олимпиаде, просто находясь здесь как полумошеннический цирк. На данный момент, возвращение их на равный статус было бы ничем кроме как попытки МОК забыть реальность», - пишет американское издание.

Издание также предложило отложить восстановление России, которое когда-нибудь все равно произойдет, до середины августа, и сделать это «по-тихому», а не чествуя российскую делегацию и заставляя остальные страны смотреть, как российские спортсмены машут своим флагом.

Напомним, вчера СМИ сообщили о том, что допинг-проба B российского кёрлингиста Александра Крушельницкого оказалась положительной. Во втором образце так же, как и в допинг-пробе А, обнаружен мельдоний. Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда ранее подтвердил, что CAS открыл дело по поводу положительной пробы российского спортсмена.