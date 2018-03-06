Медведевой грозит операция на ноге

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Илья Авербух в эфире НСН также опроверг слухи об уходе фигуристки от тренера Тутберидзе.

В СМИ появились сообщения о том, что обладательница серебряной медали Олимпиады в Южной Корее, российская фигуристка Евгения Медведева может прекратить сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе и начать выступать за другую страну. Сама фигуристка эту информацию опровергла, а в Федерации фигурного катания на коньках поругали распространение подобных слухов за дестабилизацию обстановки в сборной России.

В эфире НСН серебряный призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух назвал слухи о выступлении за другую страну разговорами «за гранью бреда» (слушайте аудио):

«У Жени, насколько мне известно, никаких конфликтов на данный момент нет. Она сейчас проходит анализы по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Она ждет результатов анализов, и после них уже можно сделать вывод. Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше. Говорить о каком-то выступлении за другую страну – это вообще за гранью бреда. Такого никогда не будет, и Женя никогда себе такого не позволит», - сказал фигурист.

Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане Медведева стала двукратным серебряным призером – в командном и личном зачете, уступив в последнем фигуристке Алине Загитовой, которая также тренируется у Тутберидзе, пишут «Ведомости».