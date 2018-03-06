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Новость о намерении выступать за другую страну ввергла фигуристку Медведеву в ступор

6 Марта 2018 в 07:08
Новость о намерении выступать за другую страну ввергла фигуристку Медведеву в ступор

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию и обладательница серебряной медали Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева прокомментировала сообщения об уходе от тренера и намерении выступать за другую страну. Она заявила, что это сообщение, которое она увидела в интернете, «ввело ее в ступор». Спортсменка попросила журналистов «не выдумывать того, чего нет». И отметила, что она и ее тренер продолжают работать. Слова Медведевой передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках. В организации подчеркнули, что появившиеся слухи негативно влияют на подготовку к чемпионату мира, который пройдёт в Милане с 19 по 25 марта.

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