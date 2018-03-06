Медведева vs Тутберидзе. Продолжит ли фигуристика работать с тренером?

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Ранее СМИ сообщили о планах обладательницы «серебра» на Играх-2018 прекратить работу с тренером и выступать за другую страну.

Обладательница серебряной медали Олимпиады в Южной Корее, российская фигуристка Евгения Медведева может прекратить сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе и начать выступать за другую страну, как после Олимпиады в Сочи это сделала Юлия Липницкая. Такое сообщение появилось ранее в SNC, спровоцировав слухи о размолвке между спортсменкой и ее наставницей.



Сама Медведева информацию опровергла. По словам фигуристки, она узнала об этом в интернете. Медведева обратилась к журналистам – «не выдумывайте то, чего нет». «Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!», - приводит слова спортсменки официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

В Федерации также отметили, что распространение подобных слухов дестабилизируют обстановку в сборной России в преддверии чемпионата мира в Милане, который пройдёт с 19 по 25 марта, сообщает RT.

Этери Тутберидзе также слухи о размолвке и уходе Медведевой опровергла, сообщает «Спорт-Экспресс». «Вот видите как… И я, и Медведева слышим это впервые от вас», - сказала тренер.

Ранее Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером года. В эфире НСН ее коллега тренерскому цеху Илья Авербух заявил, что это звание «абсолютно заслуженно».

«Этери Тутберидзе получила награду, потому что ее группа показывает фантастический результат. За последние годы она привели к олимпийской медали Юлю Липницкую, дважды под ее руководством выигрывала чемпионат мира Евгения Медведева, сейчас подтянулась Алина Загипова, выигравшая финал чемпионской серии Гран-при. Даже и не знаю, кто может похвастаться такими результатами сейчас», - отметил Авербух в беседе с НСН.

Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане Медведева стала двукратным серебряным призером – в командном и личном зачете, уступив в последнем фигуристке Алине Загитовой, которая также тренируется у Тутберидзе, пишут «Ведомости».