Конькобежцы и бобслеисты решили засудить Родченкова

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В эфире НСН Ольга Фаткулина и Александр Зубков заявили, что после иска биатлонисток к информатору WADA, тоже намерены засудить его.



Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подадут иск к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову в суд Нью-Йорка. После заявлений информатора WADA спортсменки были лишены завоеванных в Сочи медалей. Биатлонистки требуют по 10 млн долларов каждая в качестве компенсации.



В эфире НСН российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Факулина заявила, что хочет присоединиться к иску спортсменок. Она также отказалась в числе российских атлетов, не допущенных до Игр-2018 в Пхёнчхане, несмотря оправдание Спортивного арбитражного суда.

«Я бы хотела присоединиться к иску и тоже подать хотя бы на моральный ущерб или хотя бы наказать людей (в МОК – прим. НСН), чтобы их убрали», - сказала конькобежка.

В то же время, Фаткулина отметила, что судебное разбирательство потребует внушительной суммы денег, которой она не располагает. «У меня лично нет таких денег. И моя федерация (Федерация конькобежного спорта России – прим. НСН) говорит о том, что это очень дорогая услуга и пока мы ее не рассматриваем. Вот, пройдет Олимпиада, пройдут альтернативные Игры в России, и потом будем думать», - рассказала спортсменка в беседе с НСН.

Олимпийский чемпион, президент федерации бобслея Александр Зубков в эфире НСН сообщил, что прежде намерен дождаться мотивировочной части после решения Спортивного арбитражного суда. 1 февраля CAS отменил спортсмену пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх и заменил отстранением на одни Игры-2018.

«После буду принимать решение, какие дальнейшие действия предпринимать мне и другим спортсменам», - сказал Зубков.

Поддержку по иску Зайцевой, Вилухиной и Романовой окажет Михаил Прохоров. Он возглавлял Союз биатлонистов России во время Олимпиады в Сочи в 2014 году, сообщает РИА Новости.

В январе биатлонистки, наряду с другими дисквалифицированными спортсменами, подали апелляции в CAS. Так как Зайцева, Вилухина и Романова завершили спортивную карьеру, их заявления не стали рассматривать в ускоренном порядке и отложили на более поздний срок

Международный олимпийский комитет 27 ноября 2017 года пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумилиной, пишет ТАСС.