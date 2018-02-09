Спорт за неделю: Решение МОК разделило мир надвое

Буквально за несколько часов до открытия Олимпиады CAS отклонил апелляции 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета не допустить их на Олимпийские игры.

Похоже, что весь мир сейчас разделился надвое. Одни приветствуют решение МОК, который сделал все, чтобы не допустить россиян до Игр в Корее, другие – искренне не понимают, в чем виноваты Антон Шипулин, Виктор Ан или Сергей Устюгов и почему их, никогда не уличенных и даже не подозревавшихся в употреблении допинга, не пригласили на Игры.

Сначала Спортивный арбитражный суд признал невиновность полусотни российских атлетов и тренеров, а потом отказался признать дискриминацию со стороны Международного олимпийского комитета. Так что это решение с точки зрения спортивной юриспруденции противоречит ранее принятому самой же структурой. Об этом НСН рассказал спортивный юрист Артем Пацев.

«Само по себе, оно, конечно, неожиданно, поскольку оно противоречит не вынесенному на прошлой неделе решению. А противоречит ранее созданной самим же CAS практики в части того, что любой недопуск на Олимпиаду – это санкция. А санкция накладывается в соответствии во Всемирным антидопиноговым кодексом. Суд фактически принял сторону МОК и принял те же самые аргументы, которые рассматривались еще в 2011 –м году и были признаны недостаточными, несостоятельными. МОК, напомню, на том, что это не санкции – недопуск на Олимпиаду, а некие критерии для допуска», - пояснил Пацев.

В Совете Федерации назвали решение CAS политически продавленным со стороны Международного олимпийского комитета. Но итог один, как в песенке про негритят: «МОК посчитал и их осталось… 169». Именно столько российских спортсменов будут бороться за медали. И за себя, и за того парня.

Церемония Открытия Игр получилась весьма яркой, хотя по-другому Олимпиада и не может стартовать. Но до российского размаха ей, конечно, далеко. В шоу в Пхенчхане участвовали всего 2 тысячи человек, а в Сочи, например, было задействовано около 10 тысяч.

«Олимпийские атлеты из России», так решением МОК велено именовать нашу сборную, вышли на стадион 55-ми. Понятно, что знаменосцем стал волонтер Игр. Чести нести флаг Франции удостоился биатлонист Мартен Фуркад, Канады — фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойер, Норвегии - биатлонист Эмиль Хегле Свендсен.

К слову, церемонию проигнорировали наши лыжники, шорт-трекисты, биатлонисты, хоккеисты. И если россияне по политическим мотивам, то многие, например, британские олимпийцы решили остаться в деревне из-за сильного ветра. Да и зрителям было несладко. На креслах стадиона не установлен подогрев, поэтому на входе их снарядили пончо, пледами и другими теплыми вещами.

И напоследок немного статистики. Перед российской командой официальных медальных планов не стоит по понятным причинам. А всего за 18 соревновательных дней на Олимпийских играх будет разыграно 102 комплекта наград. В программу добавлены биг-эйр в сноуборде, масс-старт в конькобежном спорте, дабл-микст в керлинге и несколько видов командных заездов на лыжах.

Впервые в зимних Играх примут участие Нигерия и Уганда. Часть спортсменов из экзотических для Белой Олимпиады стран приехали по квоте, которую им предоставил МОК после отстранения и не приглашения российских спортсменов.