Кавазашвили: Черчесов из ничего создал команду!

ФОТО: Станислав Черчесов // flickr.com

Экс-вратарь сборной СССР рассказал НСН о заслугах главного тренера россиян, а также объяснил проигрыш команды Уругваю.

Станислав Черчесов продолжит работу на посту главного тренера национальной сборной. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. По его словам, наставник российских футболистов займётся подготовкой подопечных к чемпионату Европы 2020 года, однако срок контракта с ним пока не известен.

Мало у кого вызывает сомнения заслуга Черчесова в том, что отечественная команда дошла до четвертьфинала мундиаля, однако некоторые эксперты отмечают, что многие достижения сборной были во многом благодаря серии пенальти. В частности речь идёт о победе над испанцами, которая и стала решающей на пути в одну четвёртую чемпионата. Также скептики припоминают главному тренеру поражение в матче с Уругваем, когда россияне пропустили три мяча и не отметились ни одним голом в ворота противника.в эфиреобъяснил, почему эти огрехи меркнут по сравнению с тем, какой уровень приобрела национальная сборная под руководством Черчесова после мундиаля.

«Вообще, по пенальти многие команды до финала дошли. Если бы пенальти не был таким важным, то хорватов можно было бы не считать серебряными призёрами ЧМ. Во-вторых, от добра добра не ищут. Наконец, у нас кроме иностранных дорогостоящих тренеров национальной сборной появился свой, россиянин, которому верят не только футболисты, но и болельщики. Посмотрите, какая была ситуация до начала чемпионата мира, после неудачных игр с различными сборными командами мира, где мы не могли вразумительно показать сплочённую игру и победить уверенно. Вдруг начался ЧМ, и команда преобразилась. Главное, мы подняли дух нашего народа. Да, были неудачи. Но Черчесов из ничего создал команду!», — обратил внимание Кавазашвили.

Что касается проигрыша Уругваю, он отметил — в этом матче, когда сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф, было важно поберечь энергию и силы ведущих игроков, а не обеспечить победу в конкретной игре.

«Есть стратегия у каждого тренера национальной сборной. Если обратить внимание, после двух прекрасных побед в ЧМ над саудитами и египтянами, на третьей игре Черчесов не поставил футболистов, которых сберёг, чтобы они в 1/8 сыграли — Головина, Жиркова. Он сделал это осознанно и правильно, потому что знал, что второе или первое место даёт нам право выхода в плей-офф. Зачем же рисковать в матче с Уругваем нашему горячему футболисту Головину? Он бы получил карточку и всё! Поэтому я считаю, стратегия очень многое значит. Второе, что важно, тренер расположил к себе футболистов, которые стали его слушаться и выполнять установки на игру», — отметил экс-вратарь сборной СССР.

Однако не все считают Черчесова героем после ЧМ-2018. Так, ветеран сборной России Андрей Канчельскис не увидел особой роли главного тренера россиян на этом мундиале. «Кто он? Ничего особенного он не сделал. Обыграл одну серьёзную команду по пенальти. Никакого героизма тут нет», — заявил экс-игрок сборной в интервью Sport24.ru после окончания мирового первенства. Ранее он также критиковал тактику игры в обороне в матче с испанцами, когда Черчесов, по его словам, «поставил автобус» у ворот россиян. В этой встрече сборной России «во многом повезло», приводит слова Канчельскиса «Газета.ру».

Напомним, что итогом ЧМ-2018 стала победа сборной Франции, второе место заняли хорваты, а бронза чемпионата досталась бельгийцам. Россия дошла впервые в истории современного футбола до одной четвёртой мундиаля, одержав победы над Саудовской Аравией, Египтом, Испанией. Уступили россияне дважды — в групповом этапе уругвайцам, и в одной четвёртой хорватам.