Чей матч лучше? Арбитр поспорил с Черчесовым об итогах ЧМ-2018

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Футбольный арбитр международной категории поделился с НСН своими впечатлениями о мировом первенстве.

Лучшим матчем ЧМ-2018 назвал встречу россиян с хорватами главный тренер отечественной сборной по футболу Станислав Черчесов. При этом лучшей в эмоциональном плане он нашёл встречу своих подопечных с испанской сборной, а в игровом — с командой египтян. Полное подведение итогов мундиаля опубликовано на официальном сайте ФИФА.

«Специально не стал об этом говорить, чтобы не показаться нескромным. Но раз вы сами сказали… По-моему, это лучший матч турнира. И по накалу, и по содержанию игры», — цитирует Черчесова «Газета.ру».

Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в эфире НСН не согласился с наставником национальной сборной и поделился собственным видением итогов чемпионата.

«Естественно, что на вкус и цвет товарищей нет, у всех свои взгляды. Я бы не считал встречу Россия – Хорватия лучшим матчем ЧМ. Но я согласен, что этот матч был лучшим в исполнении национальной сборной. Потому что соперник был очень высокого уровня, а только в матчах с достойными противниками можно определить свою истинную силу. Матч с Саудовской Аравией я бы назвал скорее футбольной неожиданностью. Первая игра — кто-то лучше настроился, кто-то лучше акклиматизировался. А лучшим матчем в ЧМ я бы назвал встречу Португалии и Испании. Первая игра в групповом турнире, вот это была феерия атакующего футбола!», — рассказал Хусаинов.

Он отметил грамотное поведение своих коллег, арбитров, на поле во время игр ЧМ-2018.

«К хозяевам турнира симпатия арбитров проявляется, но только в пограничных ситуациях. Это даже в правилах прописано. Когда нет явного момента и обоснованного нарушения игры. На этом ЧМ было бы очень нехорошо, если бы арбитры проявили эту симпатию к нашей сборной, потому что окружающий мир и так был настроен к нам враждебно до мундиаля. И малейший шаг арбитров с точки зрения симпатии был бы неверным. Например, Фёдор Смолов вышел на замену во втором матче и побежал за своим обидчиком, который отобрал у него мяч, и сзади его атаковал. Это неспортивное поведение. И арбитр, не обращая внимания, что он только-только вышел на поле, а это была концовка матча, предъявил ему жёлтую карточку. В болельщицких кругах было обсуждение, что, ну, как же так, он только вышел, мы же хозяева. А я считаю, если бы судья сделал наоборот, он дал бы повод негативным отзывам противников России», — заметил Хусаинов.

Итогом ЧМ-2018 для российской сборной стал выход в четвертьфинал первенства, что стало небывалым прорывом для подопечных Черчесова. В полуфинал мундиаля прошла Хорватия, обыграв Россию со счётом 4:3 после серии пенальти. Однако в финале хорваты уступили французам, сместившись на вторую строчку победителей. Третье место в мировом первенстве досталось сборной Бельгии.







