Фан-зона: От Bella ciao до «Мало Головин»

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НСН собрала самые яркие кричалки болельщиков из разных стран мира на ЧМ-2018.

15 июля отгремит последний футбольный матч ЧМ-2018, определив победителя первенства мира, и болельщики окончательно разъедутся по домам. Для России этот мундиаль запомнится надолго — и небывалым результатом, ведь наша сборная дошла до одной четвёртой финала, и ярким круглосуточным праздником, который устроили в городах-участниках чемпионата заграничные гости и радушные хозяева. Опустеет Никольская улица, ставшая главной площадкой для фанатского движения в эти дни, но эти дома будут помнить разноголосый гомон фанатов, говорящих разом на всех языках мира. НСН и единственный производитель виниловых пластинок в России «Ультра Продакшн» создали особый сувенир для самых страстных поклонников футбола — пластинку с футбольными кричалками изо всех уголков планеты.

Корреспонденты НСН прогулялись по Никольской, чтобы собрать футбольные песни иностранцев и пообщаться с болельщиками. Там они узнали, что пока российские фанаты распевают на улицах «Катюшу», неожиданно ставшую популярной в футбольных кругах, некоторые государства объединила другая мелодия.

Так, жизнерадостные бразильцы исполнили для пластинки кричалку на мотив итальянской песни движения Сопротивления Bella ciao. Однако в их интерпретации в тексте появился новый персонаж — аргентинский игрок, Лионель Мессии.

«Oh Di Maria, Oh Mascherano! Oh Mecci chao, Mecci chao, Mecci chao-chao-chao! E o Argentino esta chorando, e essa copa eu vou ganhar!», — распевали бразильцы. А в это время их соперники из Аргентины, игрока сборной которой они так старательно отправляли домой, тоже напели НСН свой вариант: в нём они восхваляли своего легендарного футболиста и тренера — «Si, Maradona!!».





Не меньшим успехом пользовалась знаменитая Bella ciao и у колумбийцев. Только в их тексте почему-то фигурировало и повторялось русское слово «триколор». Другой вариант кричалки оказался проще: «Colombia! Colombia! Colombia! Contando, contando!».

Окончательно в том, что особые слова не нужны, чтобы поддержать любимую команду, спецкоровубедили сенегальцы. Поначалу на просьбу спеть свою национальную футбольную песню, по примеру с русским «Оле-Оле!», они радостно подхватили и старательно выводили хором «Оле-оле-оле-оле! Оле! Оле!!». Когда их спросили, знают ли они другую кричалку, они на пару секунд задумались, а потом затянули новый мотив. Слова, правда, не сильно отличались от первого варианта: «Wole-le! Wole-le! Wale-le-le!».





Нашлись в сердце футбольного движения и гости из Ирана. Они тоже не отказались поделиться кричалками и пропели: «Le-larela-la-la-lare! Lare-lare-la-la-lare! lare-lare-la-la-lare! Iran-Iran-Iran! Bache oh eee boolege! Doo-doo-doo Iran!». К слову, практически все иностранные болельщики с радостью откликались на просьбу корреспондентов, а также делились впечатлениями от посещения мирового первенства в России. Отзывы были положительными, а кричалки, пусть, и не замысловатыми, но душевными.

Не обошлось и без общения с соотечественниками. Наши фанаты особенно восхваляли в порыве радости вратаря сборной: «Игорь, Игорь, Игорь Акинфеев!» — раздавалось со всех сторон. Ну, а одни остряки придумали рекмикс на песню Ольги Бузовой «Мало половин» — «Мало Головин – мало Головин! Нужно больше, Головин!», — призывали игрока сборной фанаты.

На память об этом грандиозном событии в жизни не только футбольной России, но и всей страны, останутся песни из разных уголков Земли, которые можно послушать на виниле «Футбольные кричалки народов мира». А пока запасёмся терпением, и будем ждать финального матча между сборными Франции и Хорватии, который пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 по местному времени.