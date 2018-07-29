Гонщик SMP о «24 часа Спа»: Я понял, как лучше ехать, за 2 часа до финиша!

Фото: SMP Racing
Пилот SMP Racing Денис Булатов рассказал НСН о своем дебюте в 24-часовой гонке на легендарной трассе в Бельгии.В последние выходные июля в Бельгии прошла 70-я гонка «24 часа Спа». Во втором по значимости в Европе суточном марафоне приняли участие более 60 экипажей. Победу одержал экипаж Walkenhorst Motorsport на BMW M6 GT3, состоявший из британца Тома Бломквиста, норвежца Кристиана Крогнеса и австрийца Филиппа Энга.
Российским гонщикам удалось прочно закрепиться в первой двадцатке. Пилот SMP Racing Денис Булатов, финишировавший 16-м в суточном марафоне, рассказал спецкору НСН о своих впечатлениях от гонки и результата своего экипажа SMP Racing под номером 35.
«В целом, гонка была классной, очень крутое мероприятие. В первый раз попал на такую гонку. Задача у нас была, во-первых, финишировать - мы ее выполнили. Также хотелось пробиться хотя бы в десятку, однако у нас были проблемы с тормозами буквально с самого начала гонки и до конца. Но скорость была неплохой, особенно ночью, и в конце гонки мы смогли ехать на уровне лидеров, так что, в целом, я считаю, для первой гонки 24 часа 16-е место - хороший результат», - рассказал Булатов.
По словам пилота SMP Racing, легендарная трасса Спа-Франкоршамс, на которой прошел суточный марафон, требует особого подхода даже от опытных гонщиков.
Во время 24-часовой гонки на машине 35-го экипажа Mercedes AMG GT3 поменяли порядка 20 комплектов резины. В дневную жару, выше 30 градусов, ее расход был в два раза выше, чем ночью. В ночное время резина портилась после 5-7 кругов, а днем ее хватало всего лишь на 2-3 круга, отметил Булатов.
Напомним, 24-часовая гонка на Спа-Франкоршамс началась в 17:30 по московскому времени 28 июля и закончилась сутки спустя. Экипаж SMP Racing под номером 72, состоявший из россиянина Михаила Алешина, итальянца Мигеля Молины и испанца Давиде Ригона, финишировал на 10-й позиции.