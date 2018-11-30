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Спорт

«Глушаков – иуда!» Вася Киллер объяснил нападение фаната на футболиста «Спартака»

30 Ноября 2018 в 10:57
«Глушаков – иуда!» Вася Киллер объяснил нападение фаната на футболиста «Спартака»
Известный футбольный фанат Вася Киллер рассказал НСН, что красно-белые трибуны считают Глушакова иудой.

Напавшего на футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова фаната оставят в отделении полиции до суда, намеченного на пятницу, 30 ноября. Об этом «РИА Новостям» сообщил источник в правоохранительных органах. Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит до пятнадцати суток ареста, а также запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до семи лет.

Инцидент произошел накануне во время матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и австрийским «Рапидом». Выбежавший на поле болельщик напал на Глушакова. Игрок хотел дать сдачи, но не успел, так как стюарды быстро увели нарушителя с поля. В эфире НСН фанат «Спартака» Василий Степанов, более известный под псевдонимом Вася Киллер, объяснил мотивацию нападавшего (слушайте аудио).

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«Красно-белая трибуна в категорическом большинстве на данный момент считает Дениса Глушакова, к сожалению, иудой ввиду того, что он слил тренера, ввиду того, что его моральный облик не соответствует повязке капитана московского “Спартака”. Это мнение болельщиков, это мнение большинства трибуны. С этим могут не соглашаться тренера, руководство, специалисты от футбола, но то, как сейчас себя позиционирует руководство, защищая Дениса Глушакова, только больше расстраивает болельщиков, и это как красная тряпка. Поэтому человек, который выбежал на поле, я не могу давать оценку этому поступку, но он выразил позицию большинства болельщиков московского “Спартака” и свое отношение к Денису Глушакову. Думаю, что человек совершивший это, понимал, на что он идет. Как я понимаю, там будут наложены и денежные штрафы, и думаю, что он бан получит на посещение стадиона», — рассказал собеседник НСН.

Напомнми, ранее организация болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» обратилась к руководству футбольного клуба с требованием отстранить Дениса Глушакова от матчей основного состава. Фанаты обвиняют полузащитника в нарушении основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды. Также объединение фанатов «Спартака» выразило категорическое несогласие с отставкой главного тренера команды Массимо Карреры, состоявшейся 22 октября.

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