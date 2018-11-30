«Глушаков – иуда!» Вася Киллер объяснил нападение фаната на футболиста «Спартака»

Напавшего на футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова фаната оставят в отделении полиции до суда, намеченного на пятницу, 30 ноября. Об этом «РИА Новостям» сообщил источник в правоохранительных органах. Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит до пятнадцати суток ареста, а также запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до семи лет.
Инцидент произошел накануне во время матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и австрийским «Рапидом». Выбежавший на поле болельщик напал на Глушакова. Игрок хотел дать сдачи, но не успел, так как стюарды быстро увели нарушителя с поля. В эфире НСН фанат «Спартака» Василий Степанов, более известный под псевдонимом Вася Киллер, объяснил мотивацию нападавшего (слушайте аудио).
Напомнми, ранее организация болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» обратилась к руководству футбольного клуба с требованием отстранить Дениса Глушакова от матчей основного состава. Фанаты обвиняют полузащитника в нарушении основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды. Также объединение фанатов «Спартака» выразило категорическое несогласие с отставкой главного тренера команды Массимо Карреры, состоявшейся 22 октября.