Булыкин: Победа «Локо» над «Галатасараем» дает шансы на Лигу Европы

ФОТО: fclm

Советник генерального директора ФК «Локомотив» Дмитрий Булыкин заверил НСН, что клубу по силам пробиться в Лигу Европы.

Российская премьер-лига учтет пожелания ФК «Локомотив» при составлении календаря на сезон-2018/19. Это пообещал спортивный директор Лиги Виктор Пышкин в ответ на замечания главного тренера железнодорожников Юрия Семина. Тот накануне посетовал, что клуб столкнулся с таким календарем национального чемпионата, при котором сложно преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

Московский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф турнира, однако, в матче 5-го тура группового этапа «Локо» на своём поле со счетом 2:0 обыграл турецкий «Галатасарай». Голами отметились Гжегош Крыховяк на 43-й минуте и Владислав Игнатьев - на 54-й минуте.

Советник генерального директора ФК «Локомотив», экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, обсуждая с НСН победный матч, похвалил всех игроков команды без исключения.

«Хорошая игра в исполнении «Локомотива». Ребята вышли заряженными на матч, полными энергии. Было холодно, но полностью выложились в игре, использовали все моменты. Тренер отлично подготовил команду, смог настроить ребят правильно, расставить игроков по позициям. В этой игре мне сложно кого-то выделить, задачу каждый выполнил на все 100%», - похвалил железнодорожников Булыкин

Победа «Локомотива» в современной истории клуба стоит особнякам – она первая после 14-летнего перерыва. Последний раз «Локо» праздновал победу в 2004 году, тогда в 1/8 финала москвичи обыграли «Монако» (2:1). В сезоне-2005/06 «Локомотив» обыгрывал «Работнички» в ЛЧ, но та победа проходила в рамках квалификации турнира.

Победа «Локомотива» позволила немецкому «Шальке» выйти в 1/8 финала главного европейского турнира. Клуб в официальном твиттере поблагодарил россиян, красно-зеленые, в свою очередь, напомнили немцам, как им нужно играть 11 декабря.

Команда Юрия Семина набрала три очка в группе, и осталась на четвертом месте в группе D, но теперь отстает от «Галатасарая» всего на одно очко, а значит, сохраняет шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Для этого 11 декабря красно-зеленым необходимо побеждать «Шальке» в Гельзекирхене и рассчитывать на победу «Порту» в Стамбуле, пишет «Советский спорт».

«Первая игра с «Шальке» показала, что можно играть и обыгрывать, ребята хотят, нужно будет отдельно настраиваться на этот матч. Но сначала нужно будет подумать о чемпионате России», - озвучил задачи красно-зеленых на ближайшие дни советник гендиректора ФК «Локомотив» Дмитрий Булыкин.

Сегодня в рамках Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Копенгагеном», «Спартак» - с венским «Рапидом», «Краснодар» - с турецким «Акхисаром».