Ветеран «Спартака» обвинил владельца футбольного клуба в бардаке

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу в эфире НСН поддержал фанатов "Спартака" в желании наказать Глушакова.

Организация болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» обратилась к руководству футбольного клуба с требованием отстранить Дениса Глушакова от матчей основного состава. Фанаты обвиняют полузащитника в нарушении основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды. Также объединение фанатов «Спартака» выразило категорическое несогласие с отставкой главного тренера команды Массимо Карреры, состоявшейся 22 октября. Болельщики указали, что решение об увольнении итальянского специалиста было принято без учета их мнения и потребовали от руководства внятного объяснения, пишет РБК.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН поддержал настроения болельщиков и призвал руководство клуба к ответу.

«Если болельщики, а это громадная организация в России, этого требуют, нужны факты. Я бы тоже хотел узнать правду, почему так случилось. У меня есть подозрения, что там замешан не только Глушаков, но и другие игроки, которые сплавили Карреру. Но сомнения сомнениями, а нужны факты. У меня их нет. А чтобы быть с фактами на руках, надо быть в команде. Всю возню, что происходит сейчас вокруг "Спартака", честно говоря, противно и слушать, и смотреть. Позорят великий клуб», - добавил он.

Собеседник НСН обвинил директоров «Спартака» в неправильной политике и принятии неприемлемых решений.

«Я считаю то, что происходит в команде, недопустимо, но виноват в этом не только Каррера, который был главным тренером, но и Федун, хозяин клуба, и совет директоров. Они должны были понять, что в команде что-то не то, а снимать человека за то, что клуб находится не на первом, а на 6-7 месте, это неприлично. Он иностранец. Так кто же из иностранцев, уважаемый господин Федун, пойдет к вам работать теперь? Никто. Вообще у меня складывается впечатление, что в "Спартаке" хотят взять любого тренера, и чтобы он сразу взял чемпионство. Не получится – выгонят. Это уже ни в какие ворота. Я остаюсь при своей точке зрения – там надо наводить порядок, но пока при власти Федун, там будет бардак», - заключил он.

Эксперты сходятся во мнении, что решение владельца клуба выглядит скорее эмоциональным, чем просчитанным и глубоко продуманным. У специалистов нет ощущения, что Леонид Федун и его окружение четко представляют себе, с кем теперь «Спартаку» предстоит идти в дальнейшее плавание.