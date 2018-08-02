«Достали!» Усик призвал политиков вернуть мир на Украину

Украинский боксёр призвал политиков повысить пенсии и вернуть улыбки на лица людей.

Боксёр Александр Усик рассказал, чего хочет больше, чем звания Героя Украины. По его словам, политикам, которые обвиняют его в трусости, лучше было бы повысить пенсии, и вернуть улыбки на лица тех людей, которые перестали улыбаться. Так спортсмен, который ранее победил российского боксёра Мурата Гассиева в борьбе за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета, Всемирной боксёрской ассоциации, Всемирной боксёрской организации и Международной боксёрской федерации в весовой категории до 90,71 килограммов.

Отвечая на критику украинских политиков, Усик посоветовал им вернуть мир в его страну и подчеркнул, что «звезда» ему не нужна, поскольку «для определённого количества людей» он и так является героем, сообщает Газета.ру . В свою очередь, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв предположил, что такая позиция боксёра связана с тем, что его попросту «достали».

«Слова Усика вызывают восхищение и уважение. Он действительно очень многое сделал для своей страны. Вероятно, его все же просто “достали”, после боя Усика в России очень много было противоречивых мнений о его победе. Кто-то его поддержал, а кто-то, в том числе и официальные лица, высказывался достаточно жестко и негативно. Думаю, это и повлияло на его решение», - цитирует слова депутата «Р-спорт».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что победа Усика над Гассиевым символизирует «скорую победу Незалежной». Однако российский экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю в эфире НСН призвал не смешивать спорт с политикой.

«Я против того, когда спорт мешают с политикой! Вышли два бойца, которые хорошо относились друг другу, уважали друг другу. Александр выиграл честно. Он показал очень хороший класс бокса и получил победу заслуженно», - убеждён Костя Цзю.

В свою очередь, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН обратила внимание, с каким уважением российские болельщики отнеслись к победе Усика.

«Было очень приятно, как отреагировали наши граждане [на победу Усика], и, наверное, это больше всего и повлияло на такое заявление. Когда играл гимн Украины, с каким почтением, уважением отнеслись все болельщики многотысячного стадиона к гимну победителя. И это было абсолютно искренне, не потому, что кто-то кого-то заставил. Вот спортсмен, вот его победа, гимн, мы с уважением относимся, несмотря на все политические распри, которые есть между странами», - подчеркнула Журова.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предположил, что участие украинских спортсменов в мероприятиях, которые проходят в России, приведёт к тому, что мир не будет верить в агрессию со стороны Москвы. Такое сообщение он написал на своей странице в Twitter. Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил наградить боксёра звездой героя.