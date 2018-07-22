«Бокс отдельно, политика отдельно». Костя Цзю ответил Порошенко

РИА Новости

Экс чемпион мира по боксу Костя Цзю в эфире НСН посоветовал Киеву не смешивать бокс и политику.

Слова президента Украины Петра Порошенко о том, что победа украинского боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве символизирует «скорую победу Незалежной», недопустимым образом смешивают спорт и политику. Такое мнение высказал в эфире НСН российский экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Боксер подчеркнул, что никакой политической составляющей у поединка Усика и Гассиева не было и не могло быть.

«Я против того, когда спорт мешают с политикой! Вышли два бойца, которые хорошо относились друг другу, уважали друг другу. Александр выиграл честно. Он показал очень хороший класс бокса и получил победу заслуженно», - заявил собеседник агентства.

Высказывания Порошенко вызвали негодование и у главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского.

««Как же достали уже всё переводить в политику! Идиотизм!» — написал Рябинский, которого цитирует RT.

Сам Мурат Гассиев в беседе с журналистами поздравил соперника, отметив, что у него намного больше боев и большая любительская школа.

«Отличный бой, отличный опыт. Хочу поздравить команду Саши Усика с замечательно проделанной работой <…> Мы увидели слабые стороны — будем работать над их улучшением. Вернемся намного сильнее», — заявил Гассиев, слова которого приводит Лента.ру

Добавим, что Киев не в первый раз пытается перевести спортивные победы в политические. Так, на ЧМ-2018 после победы хорватов над сборной России в 1/4 финала президент Федерации футбола Украины и народный депутат Андрей Павелко пришел на заседание Верховной Рады в бело-красной форме сборной Хорватии. Этим Павелко хотел поддержать хорватского защитника Домагоя Виду и члена тренерского штаба команды Огнена Вукуевича, которые сразу после матча записали видео, где выкрикивали «Слава Украине!» и посвящали победу над россиянами киевскому «Динамо». Оба они впоследствии были наказаны ФИФА.