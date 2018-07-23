Журова: Украинским политикам недолго осталось контролировать миф об агрессии России

ФОТО: Светлана Журова // Instagram

Олимпийская чемпионка объяснила НСН, почему Киев смутила победа украинского боксёра в финале Всемирной Боксёрской Суперсерии в тяжёлом весе, прошедшего в Москве.



В Киеве высказали опасение, что участие украинских спортсменов в мероприятиях в России приведёт к тому, что мир перестанет верить в агрессию Москвы. Такое мнение выразил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в своём Twitter после победы украинского боксёра Александра Усикав в поединке за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBF и обладателя Кубка Мохаммеда Али. Поединок проходил в минувшую субботу на арене московского Дворца спорта «Олимпийский».

«Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных мероприятий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в “дружбу”. И это серьёзно», — написал Кириленко.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН предрекала конец контролю над ситуацией украинских политиков. По её словам, на уровне населения двух стран всё изменилось в лучшую сторону.

«Было очень приятно, как отреагировали наши граждане [на победу Усика], и, наверное, это больше всего и повлияло на такое заявление. Когда играл гимн Украины, с каким почтением, уважением отнеслись все болельщики многотысячного стадиона к гимну победителя. И это было абсолютно искренне, не потому, что кто-то кого-то заставил. Вот спортсмен, вот его победа, гимн, мы с уважением относимся, несмотря на все политические распри, которые есть между странами. Наверное, им это не понравилось, наверное, они были бы рады, если бы кто-то освистал его. Но это не произойдёт никогда. Это они могут освистывать русский гимн, но точно не наши люди. В этом большая разница, и политикам, наверное, недолго ещё держать эту ситуацию, на уровне людей всё меняется. И они, это почувствовав, начинают пытаться зацепить за что-то и говорить, что нет — они агрессор», — рассказала Журова.

По её словам, в Украине уже ходили слухи о запретах на участие спортсменов в соревнованиях на территории России. Однако, когда речь идёт о коммерческих мероприятиях, спортсмен волен сам решать — принимать участие или нет.

Напомним, Александр Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в 12-раундовом поединке в минувшее воскресенье. Президент Украины Пётр Порошенко назвал это событие символом скорой победы Украины. Попыткой смешать спорт и политику назвали заявление главы Украины известные российские спортсмены, в частности боксёры Николай Валуев и Костя Цзю.