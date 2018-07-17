Арбитр: Марадона прав, что VAR — не истина в последней инстанции

ФОТО: Матч Франция - Хорватия // Спорт-Экспресс

Футбольный рефери международной категории рассказал НСН, как судья повлиял на ход матча Хорватия – Франция, но не решил однозначно его исход.

Аргентинская легенда футбола Диего Марадона назвал ошибкой назначенный в ворота Хорватии пенальти в финальной встрече «шахматных» с французами на ЧМ-2018. Как сообщает ТАСС, аргентинец считает, что Франция стала чемпионом именно из-за этого пенальти, который привёл к перевесу в счёте в пользу Пятой республики.

«Выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман. Речь о моменте, когда мяч попал в руку Перишичу. Просмотр VAR должен был обеспечить честное решение», — заявил Марадона.

Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в эфире НСН не согласился, что именно этот момент стал решающим в игре и привёл к победе французов, однако также раскритиковал поведение судьи на матче и систему видеоповторов.

«Конечно, не пенальти решил исход встречи, хотя он повлиял на ход игры. А французская сборная концовку матча провела достойно и добилась желаемого результата. Что касается высказывания Марадоны, я с ним согласен в той части, что VAR — это не истина в последней инстанции. Потому что в таких пограничных игровых эпизодах, влияющих на ход игры, на результат матча, арбитр должен принимать решение при 500% гарантии, что это было действие против футбола», — заявил Хусаинов.

Справедливость решений арбитра поставил под сомнение другой момент, поделился собеседник НСН. Он описал эпизод, в котором судья отказался воспользоваться системой VAR, несмотря на явное нарушение со стороны хорватов.

«В первом игровом эпизоде, как мы видели, мяч попал в руку [Перишичу], а в противовес этому решению на последних минутах, когда Франция вела 4:2, Вида, хорватский защитник, сделал остановку мяча рукой. Мбаппе даже обратил на это внимание арбитра. И тот отказался просматривать повтор. Послушайте, если вы с такой уверенностью назначаете пенальти в первом эпизоде, то во втором он очевиднее был! Но вы тем самым дали усомниться футбольной диаспоре в том, что ваше решение не было несколько политизированным в футбольном плане. В таких ситуациях арбитр обязан применять VAR только для подтверждения того, что это 500% нарушение. Он же вначале вообще не обратил на первое нарушение внимания, только по требованию «французских трудящихся» он пошёл смотреть повтор. На мой взгляд, это ошибочное решение арбитра», — заключил арбитр.

Чтобы избежать таких случаев, по мнению Хусаинова, следует пользоваться системой VAR крайне редко, только в качестве исключения. Основная же нагрузка должна быть на видеоассистентах арбитра, которые не просто знают правила игры, но и чувствуют её ход.

«Система VAR не истина в последней инстанции. Те, кто сидят за мониторами, должны в разы быстрее принимать решения, обладать реакцией на нарушения, должны не только прекрасно разбираться в правилах игры, но и в духе самой игры. Нарушение нарушению рознь. Если оно за оборону, то есть, оно нужно для того, чтобы остановить развитие атаки, это одно дело, его не надо фиксировать. А если это в пользу нападения, то подождите, там ещё более серьёзным может быть нарушение, поэтому VAR нужно применять в исключительных случаях. Но так, в очевидных игровых моментах, это нонсенс», — заключил Хусаинов.

Напомним, ЧМ-2018 завершился в минувшее воскресенье, 15 июля. В финальном матче сборная Франции обыграла Хорватию со счётом 4:2. Запомнилась финальная встреча мундиаля не только красивой игрой обеих команд, но и инцидентом, который произошёл на поле при участии панк-группы Pussy Riot. Подробнее об этом читайте на nsn.fm.