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Это же не кёрлинг! Сексолог объяснил всплеск активности россиян во время ЧМ-2018

17 Июля 2018 в 19:34
Это же не кёрлинг! Сексолог объяснил всплеск активности россиян во время ЧМ-2018
ФОТО: Криштиану Роналду // dynamomania.com
Александр Полеев рассказал НСН о самых сексуальных видах спорта, которые стимулируют активность людей в постели во всём мире.

Поутихли футбольные страсти после окончания ЧМ-2018, Никольская улица перестала быть центром многоязыкой толпы, но отголоски мундиаля всё ещё дают о себе знать. Аналитики онлайн-кинотеатра ivi зафиксировали всплеск интереса публики во время мирового футбольного первенства к эротическим фильмам. Несмотря на то, что в целом в этот период активность просмотра россиянами контента снизилась, первыми в рейтинге запросов стали картины именно такого характера.

Практически любые крупные спортивные события увеличивают сексуальную активность населения, заметил в эфире НСН врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев. И это выражается не только в просмотре эротических фильмов.

«Большие спортивные соревнования практически в любом виде спорта, где бегают мужики в трусах, или чемпионаты мира по гимнастике, по баскетболу, очень часто смотрят люди, далёкие по жизни от спорта. И они видят сильных, спортивных, энергичных мужчин, что, конечно же, их возбуждает. Происходит сексуальная стимуляция, и в этот же день или на следующий возрастает сексуальная активность. Тут дело не в эротических фильмах, они скорее ещё больше стимулируют. Но в такие моменты происходит больше половых актов. Происходит всплеск, оживление сексуальной жизни в целом. Усиливается кокетство на работе, женщины надевают короткие юбки, более прозрачные блузки, в целом происходит сексуализация жизни, которая с концом соревнований заканчивается. Конечно, если это чемпионат мира по кёрлингу, такого не происходит», — заметил сексолог.

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Есть даже некий рейтинг сексуальных видов спорта, и, если мировым лидером в нём выступает женская спортивная гимнастика, то некоторые виды соревнований пользуются популярностью лишь в отдельных странах.

«На первом месте по такому влиянию стоит женская спортивная гимнастика. Потому что это очень сильные тела, и небольшие при этом. То есть, мечта каждого мужчины — очень гибкие, упругие ягодицы. На втором месте — художественная гимнастика. Конечно, футбол в меньшей степени стимулирует, но тоже. Люди бегают в футболках и с голыми ногами. Лыжные соревнования, конечно, не вызывают такого, но, кстати, в странах Скандинавии, где лыжи в почёте, как раз такие гонки активизируют сексуальность. А во Франции, в Италии, Испании — велосипедные гонки дают увеличение секса примерно на одну четвёртую», — поделился Полеев.

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Примечательно, что тема интимной жизни россиян заиграла яркими красками ещё до начала мундиаля. Накануне старта чемпионата российские парламентарии разделились во мнениях, спать ли русским красавицам с заграничными гостями во время первенства мира или нет. Так, депутат Госдумы Тамара Плетнёва, уже известная своими экстравагантными высказываниями, обратилась к соотечественницам с призывом воздержаться от интимных контактов с зарубежными болельщиками. По её словам, такое поведение может привести к рождению детей в неполных семьях и росту числа матерей-одиночек. Диаметрально противоположным было напутствие россиянкам от депутата Госдумы Михаила Дегтярёва. Он призвал болельщиков и футболистов из разных стран влюбляться и заводить детей, так как смешанные союзы, по его мнению, могут стать отличным итогом мирового первенства по футболу. Весь ЧМ-2018 пресса активно следила за поведением болельщиков и болельщиц, а НСН, в свою очередь, собрала самые необыкновенные истории футбольных любовных союзов.
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