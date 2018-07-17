Это же не кёрлинг! Сексолог объяснил всплеск активности россиян во время ЧМ-2018

ФОТО: Криштиану Роналду // dynamomania.com

Александр Полеев рассказал НСН о самых сексуальных видах спорта, которые стимулируют активность людей в постели во всём мире.

Поутихли футбольные страсти после окончания ЧМ-2018, Никольская улица перестала быть центром многоязыкой толпы, но отголоски мундиаля всё ещё дают о себе знать. Аналитики онлайн-кинотеатра ivi зафиксировали всплеск интереса публики во время мирового футбольного первенства к эротическим фильмам. Несмотря на то, что в целом в этот период активность просмотра россиянами контента снизилась, первыми в рейтинге запросов стали картины именно такого характера.

Практически любые крупные спортивные события увеличивают сексуальную активность населения, заметил в эфире НСН врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев. И это выражается не только в просмотре эротических фильмов.

«Большие спортивные соревнования практически в любом виде спорта, где бегают мужики в трусах, или чемпионаты мира по гимнастике, по баскетболу, очень часто смотрят люди, далёкие по жизни от спорта. И они видят сильных, спортивных, энергичных мужчин, что, конечно же, их возбуждает. Происходит сексуальная стимуляция, и в этот же день или на следующий возрастает сексуальная активность. Тут дело не в эротических фильмах, они скорее ещё больше стимулируют. Но в такие моменты происходит больше половых актов. Происходит всплеск, оживление сексуальной жизни в целом. Усиливается кокетство на работе, женщины надевают короткие юбки, более прозрачные блузки, в целом происходит сексуализация жизни, которая с концом соревнований заканчивается. Конечно, если это чемпионат мира по кёрлингу, такого не происходит», — заметил сексолог.

Есть даже некий рейтинг сексуальных видов спорта, и, если мировым лидером в нём выступает женская спортивная гимнастика, то некоторые виды соревнований пользуются популярностью лишь в отдельных странах.

«На первом месте по такому влиянию стоит женская спортивная гимнастика. Потому что это очень сильные тела, и небольшие при этом. То есть, мечта каждого мужчины — очень гибкие, упругие ягодицы. На втором месте — художественная гимнастика. Конечно, футбол в меньшей степени стимулирует, но тоже. Люди бегают в футболках и с голыми ногами. Лыжные соревнования, конечно, не вызывают такого, но, кстати, в странах Скандинавии, где лыжи в почёте, как раз такие гонки активизируют сексуальность. А во Франции, в Италии, Испании — велосипедные гонки дают увеличение секса примерно на одну четвёртую», — поделился Полеев.