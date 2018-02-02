Лыжник Легков: После решения CAS захотелось жить!

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Олимпийский чемпион в эфире НСН рассказал о своем отношении к намерению МОК оспорить решение CAS по 28 россиянам.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало решение Международного олимпийского комитета (МОК) оспорить вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), полностью оправдавшего 1 февраля 28 российских спортсменов. Об этом говорится на официальном сайте организации. Ранее МОК пообещал подать апелляцию в суд в Швейцарии.

Олимпийский чемпион Игр в Сочи в марафоне и серебряный призер в эстафете Александр Легков, который благодаря решению CAS вернул золото домашней Олимпиады, в эфире НСН рассказал, что затрудняется с прогнозом того, чем закончится спор между CAS и МОК.

«Это вопрос, на который я не знаю ответ. Мне сейчас сложно что-то сказать, но я надеюсь и верю, что все будет хорошо. Решение CAS вчера нас приободрило, был очень эмоциональный день. Было приятно, это была хорошая новость за долгое время. Это обнадежило, захотелось расправить крылья и жить», — сказал спортсмен.

В любом случае Александр Легков продолжит тренироваться и спорт не бросит.

«Будем тренироваться и заниматься своим любимым делом несмотря ни на что», — добавил Легков.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН рассказала, что на Игры в Пхёнчхане 28 спортсменов, с которых арбитраж снял обвинения в нарушении антидопинговых правил, вряд ли попадут.