Журова: МОК не допустит до Олимпиады 28 наших спортсменов

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Депутат в эфире НСН заявила, что Россию ждут ещё долгие судебные разбирательства.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержал решение МОК оспорить вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который 1 февраля отменил пожизненную дисквалификацию от участия в Олимпиаде 28 российских спортсменов. Соответствующая позиция была опубликована на официальном сайте организации. В WADA также выразили серьёзную обеспокоенность решением CAS. Ранее такую же позицию озвучили в МОК и пообещали подать апелляцию в суд в Швейцарии.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН рассказала, что на Игры в Пхёнчхане эти спортсмены вряд ли попадут.

«МОК действительно может не рассмотреть положительным образом решение о допуске наших спортсменов. Я думаю, они сейчас в индивидуальном порядке подадут заявку на участие в Олимпиаде, но им могут отказать. К этому всё и идёт, потому что у каждого есть своё мнение. Суд сказал, что не считает спортсменов невиновными или виновными. У него нет полномочий доказывать их вину или невиновность. По сути, суд решил, что мало было представлено доказательств и не даны объективные оценки каким-то действиям, хотя это должны были сделать ещё до них. Поэтому в CAS точно сказали, что не доказано, был ли государственный подход к допингу», - отметила депутат.

По словам Светланы Журовой, в итоге каждая сторона останется при своём мнении.

«Почему МОК не допустит в этой ситуации наших спортсменов? Потому что для мировой общественности спортивной они будут выглядеть странно. Я думаю, что нас в будущем ждут продолжительные судебные разбирательства, потому что каждый хочет остаться при своём мнении и считает, что он прав», - заключила Журова.

Напомним, ранее CAS принял решение о возвращении наград 28 российским спортсменам и аннулировал санкции Международного олимпийского комитета. Стоит отметить, что еще у 11 спортсменов пожизненное отстранение от Олимпиады было заменено на дисквалификацию от участия в Играх в Пхёнчхане, сообщает «Свободная Пресса» .