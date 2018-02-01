Хоккеистка Щукина об оправдании CAS: Рада, что весь этот кошмар закончился!

Анна Щукина ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко

Спортсменка, несмотря на то, что не поедет на ОИ-2018, не сдерживала радости за себя и коллег от оправдательного решения арбитража о снятии всех обвинений.

Спортивный Арбитражный суд (CAS) полностью оправдал 28 российских атлетов, которых ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от Олимпиад и лишил медалей, завоеванных в Сочи. В их числе — лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, конькобежка Ольга Фаткулина. Теперь им нужно дождаться приглашения МОК на ОИ-2018.

Оправданная CAS хоккеистка Анна Щукина заявила в эфире НСН, что суд вынес справедливое решение и кошмар закончился.

«Мы приветствует решение CAS и очень рады, что справедливость восторжествовала и этот кошмар закончился. Мы ни в чем не виновны и суд вынес справедливое решение», — сказала она.

По словам Щукиной, до сегодняшнего решения арбитража была проделана большая работа.

«Мы благодарны за поддержку Федерации хоккея РФ и юристам, которые представляли наши интересы. Мы видели, какая большая работа ими была проделана. Они были с нами на протяжении этого тяжелейшего пути. Спасибо всем, кто нас поддерживал, близким, болельщикам. Они помогли нам все это пройти. Желаю нашим спортсменам удачи, терпения на ОИ. Мы будем болеть за них и переживать», — добавила хоккеистка.

Добавим, что Анна Щукина пропустит ОИ-2018 — состав женской национальной сборной России на Игры в Пхенчхане уже определен. Женский хоккейный турнир пройдет 10-22 февраля. Россиянки на предварительном раунде встретятся с командами США, Канады и Финляндии.



