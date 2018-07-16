Адвокат: FIFA накажет оргкомитет ЧМ-2018 за пробежку Pussy Riot по полю

ФОТО: Группа Pussy Riot в Facebook

Александр Карабанов признал в эфире НСН, что активисты панк-рок-группы также должны понести максимальную ответственность за свои действия на поле.

Наказать по всей строгости закона активистов Pussy Riot за выход на футбольное поле во время финала ЧМ-2018 призвал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв. Как сообщает «Спорт-Экспресс», по мнению парламентария, своим поведением они проявили неуважение к гражданам России, а также ко всем иностранным фанатам и футболистам.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, что понести наказание после происшествия на поле могут не только его зачинщики, но и российский оргкомитет чемпионата мира 2018.

«Во-первых, такие инциденты необходимо пресекать, потому что это наносит урон имиджу России, как организатору такого мероприятия. То есть, фактически указывает на то, что на поле оказались совершенно случайные люди, и в принципе, могли совершить любое противоправное действие. Я считаю, что это плевок организаторам, которые осуществляли соблюдение безопасности. Кроме того, вполне вероятно, что именно FIFA наложит штрафные санкции на Россию за нарушение порядка при проведении данных спортивных мероприятий. И вполне вероятно, что данные лица могут быть привлечены к материальной ответственности уже по иску, который может быть направлен организаторам мундиаля», — заявил Карабанов.

В ГУ МВД по Москве уже сообщили, что на активистов за выход на поле в форме полиции уже заведено дело по статье КоАП 20.31— «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Кроме того, они могут получить штраф за «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов». Помимо этого активистам грозит запрет на посещение официальных спортивных мероприятий на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Привлечь нарушителей порядка по иным статьям нельзя, однако дать максимальное наказание в рамках, предусмотренных законом, можно, добавил адвокат.

«Я думаю, что по иным статьям их привлечь невозможно. Но в случае вынесения наказания, исходя из последней резолюции, будут применены максимально повышенные планки санкций, которые указаны в данных статьях», — заключил Карабанов.

Напомним, во время финального матча между сборными Хорватии и Франции на ЧМ-2018 на поле выбежали четверо активистов группы Pussy Riot в полицейской форме. Игра был прервана на минуту, за которую их удалось поймать стюардам FIFA, но одна из девушек успела «дать пять» французскому нападающему Килиану Мбаппе. Акция, как пояснили накануне Pussy Riot на своей странице в Facebook, называлась «Милиционер вступает в Игру» и была посвящена 11-летию со дня смерти поэта Дмитрия Пригова. Он ввёл в литературу образ «Небесного полицейского», который, как отмечается в посте, «переговаривается по рации своей с самим Богом. Земной же милиционер фабрикует уголовные дела». Активисты выставили ряд требований, которые должны быть выполнены, когда «земной милиционер вступает в игру». В них вошли требование освободить всех политзаключённых России, не сажать в тюрьму за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране и «превратить земного милиционера в небесного милиционера».