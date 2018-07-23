Эксперт: 10 миллионов от ФИФА для российского футбола не в новинку

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В эфире НСН арбитр международной категории рассказал, как футбольная общественность может воспринять денежные компенсации.

Международная федерация футбола (ФИФА) может выплатить российским футбольным клубам около 10 млн долларов за участие в Чемпионате мира. При этом российские игроки принесут клубам около 7 млн долларов, а легионеры — порядка 3 млн. На самую большую сумму компенсации претендует «Зенит» ($1,9 млн). В его составе выступает больше всего игроков российской сборной. Также клуб должен получить компенсацию за Юрия Жиркова, завершившего карьеру после ЧМ, передает Интерфакс.

Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в эфире НСН рассказал о компенсационной практике в отечественном футболе, берущей начало в советские времена.

«Еще футбольный мэтр тренер Валерий Васильевич Лобановский отмечал, что воспитывать своих гораздо дольше, но на много дешевле. Поэтому вот эти оплаты, компенсации, я думаю, футбольной общественностью воспринимаются неоднозначно», — заявил Хусаинов.

Футбольный арбитр рассказал, что в то время, когда он был сотрудником управления футбола Спорткомитета СССР, а потом — Российского футбольного союза, все национальные футбольные федерации получали отчисления. По его словам, это были, как члены УЕФА, так и члены других конфедераций, в том числе ФИФА. Хусаинов отметил, что уже тогда ежегодная сумма финансовых вливаний в национальные федерации составляла 10 млн долларов от ФИФА Советскому Союзу и порядка 3-5 млн от УЕФА. Отчисления переводились также и фонду национальной федерации Российского футбольного союза. В свою очередь РФС решал, куда должны быть перечислены средства далее.

«Напрямую же эти компенсационные выплаты футболистам в их клубы никогда не выплачивали. На мой взгляд, учитывая, что это профессиональный спорт и интересы владельцев клубов, они, конечно, заинтересованы строить свой бизнес так, как им это представляется более выгодным и более быстрым. В основном в российской Премьер-Лиге представлены как частные, так и государственные корпорации (клубы). Для них воспитание своих кадров это процесс более длительный и требует значительных усилий», — объяснил арбитр.

Напомним, ранее СМИ сообщали о предусмотренных ФИФА премиях участникам ЧМ-2018. Таким образом, российская сборная должна получить 16 млн долларов за выход в четвертьфинал. Из перечисленной суммы восемь млн должны были быть переданы РФС. Также сообщалось, что каждый игрок сборной получит 45 тыс. евро.