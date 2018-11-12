Журова вступилась за нагрубившую молодёжи чиновницу

ФОТО: Ольга Глацких // Стоп-кадр из видео

Спортсменка и депутат заявила НСН, что Ольге Глацких могло не хватить опыта, а также припомнила другим политикам их острые высказывания.

Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев принял решение не увольнять чиновницу Ольгу Глацких после её скандального заявления о том, что государство молодёжи ничего не должно. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в аппарате главы региона. Отмечается, что после серьёзного разговора с главой департамента молодёжной политики ей был вынесен выговор.

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова в эфире НСН вступилась за коллегу по политической и спортивной арене, отметив, что широкой общественности не известен контекст, в котором была произнесена роковая фраза, вызвавшая скандал. По её словам, губернатор мог ознакомиться с полным текстом слов подчинённой и поэтому принять решение в её пользу.

«На самом деле был, наверное, какой-то информационный голод, и если бы не эта ситуация, вряд ли бы кто-то даже заметил, что была такая фраза. Возможно, это было вырвано из контекста, может, был вопрос задан и соответственно, человек сказал, что не только государство, но и родители должны заниматься своими детьми. Отчасти, может быть, формулировка была неправильная. Опять же, к кому это обращалось — к молодёжи, это одно дело, к детям 10 лет, это совсем другой контекст. Поэтому нужно было видеть тематику всей встречи, чтобы оценить контекст. Может, губернатор как раз был в курсе, видел всю видеозапись. Тогда, может быть, крайне трудно придраться к человеку. Я думаю, если бы мы увидели всё, может, как-то по-другому оценили бы. Но пресса раздула, и из этого получился целый скандал», — заявила Журова.

Также, по её мнению, бывшая спортсменка имеет недостаточно политического опыта, чтобы предусмотреть заранее возможную негативную реакцию на свои слова. Более того, Журова отметила — не будь чиновница олимпийской чемпионкой, на её фразу не обратили бы такого внимания.

«Это отсутствие политического опыта и возможности часто участвовать в дискуссиях на площадках. В чём-то человек может быть профессионалом, а в чём-то ему ещё не хватает опыта. Предполагаю, что и в этом дело. Поэтому быть политиком, это очень серьёзно — надо пройти горнило избирательной компании, и так далее. Если она не была бы при этом олимпийской чемпионкой, это вообще никого не заинтересовало бы, скорее всего», — предположила депутат.

Также она обратила внимание, что в России масса куда более видных политиков, которые позволяют себе не менее смелые высказывания.

«И то, некоторые большие политики позволяют себе говорить очень нелицеприятные вещи, которые потом обсуждаются всем обществом. Но почему-то им это прощается в одну секунду. Вспомните некоторые заявления того же Владимира Вольфовича [Жириновского]. Никто же его никуда не снимает, а наоборот, он ещё популярнее становится, самое удивительное. А девушка без опыта, может быть, публичных площадок, сказав это ребятам, получила сразу такой резонанс в обществе», — вступилась за Глацких Журова.

Напомним, Ольга Глацких в беседе с волонтёрами в администрации Кировграда заявила, что «государство вам ничего не должно», а должны родители, так как «государство их не просило вас рожать». Полная версия речи чиновницы доступна по ссылке на YouTube.

Добавим, что официального подтверждения сохранения Глацких её должности после скандала пока нет. Исполняющая обязанности директора департамента информполитики региона на время проверки Юлия Прыткова заявила прессе, что на данный момент у неё нет сведений о завершении служебной проверки в отношении Глацких.