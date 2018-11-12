В родительском комитете напомнили Глацких, кто помог ей завоевать олимпийскую медаль

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина высказала в эфире НСН позицию организации по поводу сохранения чиновницей своего поста после скандала.

Национальный родительский комитет не поддерживает решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева не увольнять главу регионального департамента молодежной политики Ольгу Глацких после её скандального высказывания. Об этом в пресс-центре НСН заявила исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина. Также она напомнила, кто дал возможности для развития самой Глацких, и призвала всех чиновников к персональной ответственности за свои слова.

«Мы обратились к главе Свердловской области с предложением освободить Ольгу Глацких от занимаемой должности, потому что мы считаем, что её заявление, как чиновника, идёт в разрез с российской политикой в области демографии. Государство именно просило рожать детей, и оно их поддерживает. Сама Ольга Глацких, как выдающаяся спортсменка, не может не вызывать уважения. Те успехи, которых она достигла, её безусловное достижение. Но давайте не забывать, что без государственной поддержки, без больших денег, которые были вложены в её подготовку, не было бы этой олимпийской медали. И также государство вкладывается и поддерживает большое число талантливых детей. Поэтому решение её руководителя о вынесении предупреждения Национальный родительский комитет не очень поддерживает. Но мы выражаем большую надежду, что Ольга и другие чиновники обратят внимание на свою персональную ответственность за то, что они говорят в рамках своей должности», — заявила Матюнина.

Напомним, скандал вокруг бывшей спортсменки, а ныне главы регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких разразился после её слов о том, что государство ничего не должно молодёжи, так как не просило их родителей рожать. Чиновница была временно отстранена от выполнения обязанностей на время проверки, однако сохранила свой пост.