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Общество

Как нажиться на ветеранах — ноу-хау красноярских чиновников

9 Ноября 2018 в 19:30
Как нажиться на ветеранах — ноу-хау красноярских чиновников
Пока красноярские чиновники занимались хищением средств под видом покупки подарков ветеранам, питерские бизнесмены кормили пожилых людей бесплатными обедами. 

Сюжет о кафе в Санкт-Петербурге, где бесплатно кормят пенсионеров полноценными обедами, попался на днях в соцсетях. Частном, заметим, кафе. Его история вкратце такова. Семейная пара управляла баром, где в дневное время предлагала бизнес-ланчи окрестным офисным сотрудникам. Однажды к ним зашел старик, с которого владелец просто не смог взять денег. И стал ходить каждый день до тех пор, пока нанятая официантка, которую забыли предупредить о «спецклиенте», взяла со старика плату. Больше его не видели. После этого пара решила кормить всех пенсионеров бесплатно с 12 до 16. Со временем количество приходивших к ним пенсионеров выросло настолько, что в какой-то из дней бесплатно поели около 300 человек. А обычных посетителей практически не стало. Однако хозяева через соцсети собрали группу единомышленников, кто-то из них помогал деньгами, кто-то – своим трудом, кто-то стал привозить продукты. Откликнулась компания, с которой хозяева раньше никогда не работали, и тоже предложила бесплатные продукты. Помогают даже из-за рубежа. Сейчас кафе переехало в большее, чем прежде помещение, хозяева собираются открыть еще одно в другом районе Питера, хотя первое пока в прибыль не вышло.

История вызывает ворох вопросов, первый из которых – а почему забота о куске хлеба для стариков оказалась на плечах неравнодушных людей, которым честь, хвала и низкий поклон, а не государства, политика которого, как нам всем хорошо слышно из каждого утюга, глубоко социально ориентированная? Почему пенсионерам в северной столице после квартплаты и коммунальных услуг от пенсии остается пара тысяч в месяц на хлеб и воду? Должны ли такие предприниматели-филантропы иметь налоговые льготы или даже должны ли они платить налоги вообще?

Ответ на первый вопрос, о внимании государства к пенсионерам, дает история из Красноярского края. Там бывшая замминистра социальной политики региона и ее подчиненная, экс-начальник отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержан также родственник одной из чиновниц, руководитель фирмы-соучастника аферы. По сообщению Главного управления Следственного комитета по Красноярскому краю, подозреваемые занимались хищением бюджетных средств под видом покупки подарков ветеранам. Речь идет о сумме более двух миллионов рублей.

 А нужны ли госчиновникам старики для чего-то еще, кроме организации афер с мифической помощью? Молодежь, как известно из высказываний теперь уже бывшей уральской чиновницы, олимпийской чемпионки Ольги Глацких, государству не нужна. А кто нужен-то?

Всеволод Нерознак

 

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