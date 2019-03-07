«Затроллить до майдана»: Кто открывает рты российским чиновникам?

ФОТО: Гасан Набиев // Волгоградская областная Дума

Депутат Волгоградской облдумы извинился за слова о пенсионерах-тунеядцах, которые сами виноваты в своей бедности.

Пенсионеры, получающие от государства восемь тысяч рублей, сами виноваты в своём низком доходе. Такое мнение высказал в ходе заседания Волгоградской облдумы депутат от партии власти Гасан Набиев. Как сообщает издание «Высота 102», парламентарий заявил, что маленькую пенсию получают «алкоголики и тунеядцы». Им он противопоставил работящих коллег по бывшему предприятию, которое возглавлял — их пенсии составляют, по его словам, 16-20 тысяч рублей. Позже депутат был вынужден извиниться, отметив, что в качестве примера приводил частную ситуацию, что, по его мнению, было некорректно.

Обилие словоохотливых чиновников и депутатов, выдающих возмущающие общественность сентенции, неслучайно, заявил ранее в эфире НСН экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев. По его словам, это часть плана либеральных политтехнологов, которым поручено раскачивать лодку, взывая к народу.

«Несколько месяцев назад определенные люди в либеральных кругах получили методички, как “троллить” чиновников — выдергивать из контекста сказанные ими слова, передергивать, потом распиаривать. Задача — целый год натравливать до озверения народ на власть. Ход с якобы неумными чиновниками — одна из технологий создания майданов. Такими же способами работали на Украине и т.д.», — заявил Матвейчев.

Действительно, острых на язык чиновников в последнее время развелось много. Начало этой когорте, пожалуй, положила уже бывший министр труда Саратовской области, утверждавшая, что можно питаться правильно на 3,5 тысячи рублей в месяц, поскольку «макарошки всегда стоят одинаково». Интересно, что буквально за день до слов волгоградского депутата о пенсионерах медийное пространство сотрясла директор департамента образования Владимирской области, заявив, что питание детей в школах — исключительно дело родителей, а не образовательного учреждения. Как и все предшественники, она потом разъясняла свою позицию, однако, кары за «некорректные» формулировки так и не последовало.

Здесь стоит вспомнить случай с директором Департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких, раскрывшей глаза молодёжи на то, что «государство вас рожать не просило», а потому и нечего требовать от него поддержки. Её карьера после долгих разбирательств всё-таки завершилась. Однако, как заметил в беседе с НСН тогда директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, всех не переувольняешь.

«У нас было множество прецедентов, когда тот же депутат мог озвучить какую-то ерунду, но они по–прежнему сидят в своих креслах. И сказать, что на каждого сморозившего ерунду налетят, замучают, замордуют….Нет, такого не бывает», — заметил Журавлёв.

Трудно поспорить с экспертом, особенно, если вспомнить, что автор знаменитой фразы про отсутствие денег до сих пор успешно занимает свой высокий пост.