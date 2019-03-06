Молчание владимирского губернатора объяснили шоком

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Министерство просвещения РФ обратило внимание региональных властей на то, что нельзя требовать от родителей организовывать питание школьников - это прямая обязанность школы.

И особое внимание должно уделяться льготным категориям. Вопросы доставки и непосредственной организации питания – прямая обязанность организаций, которую недопустимо перекладывать на плечи родителей, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства просвещения. Это потрясающее своей глубиной соображение появилось в связи с историей, прогремевшей на всю страну из Владимира. Городской совет депутатов отменил бесплатные завтраки школьников за исключением льготников с 1 по 4 классы. С остальных решено взимать половину стоимости завтрака, по 20 рублей с носа. Но звон пошел не от самого решения, а от комментария к нему директора областного департамента образования Ольги Беляевой: «питание детей - исключительно ответственность родителей». Школы, по ее словам, ответственны только за обеспечение условий для организации питания, а выделять деньги на питание школьников ни регион, ни муниципалитет, ни школа не обязаны.

Губернатор меж тем молчит. Во всяком случае, на момент подготовки материала сообщалось лишь, что Владимир Сипягин потребовал от Ольги Беляевой обоснований своих слов. Официальная позиция владимирского губернатора будет озвучена после того, как он ознакомится с объяснениями директора департамента образования. Как предположил в интервью НСН политолог Марат Баширов, заявления чиновницы повергли главу региона в шок.

«Думаю, что он не ожидал, что его так подставят его же подчиненные, потому что сказанное – это очевидная глупость. Может быть, и не входит в обязанности местной власти организация питания в школах, но совершенно точно, никто другой организовать это не может. Думаю, у губернатора просто шок. По идее, он должен был ее буквально через час просто вызвать и наказать, или уволить, и таким образом продемонстрировать, что он все-таки лицо избираемое, а не назначаемое, и для него должно быть ценно, что думают о нем люди, а не его чиновничье окружение», - сказал политолог.

Надо сказать, что подавляющее большинство авторов такого рода «необдуманных» высказываний, вызывавших общественное возмущение, постигала именно такая участь – их увольняли. Предыдущим примером стал начальник департамент одного из дочерних предприятий «Роскосмоса», в соцсетях назвавший жителей так называемых хрущевок словом «скотобаза». Сегодня об увольнении Станислава Жаркова из «Организации Агат» сообщил пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко. Ранее комиссия «Роскосмоса» по этике, проанализировав ситуацию с неподобающим поведением в публичном пространстве сотрудника ракетно-космической отрасли, рекомендовала уволить его. Руководство ФГУП «Организация Агат» поддержало это решение.

Всеволод Нерознак