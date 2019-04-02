Неналоговые налоги. Как новые налоги отразятся на населении и бизнесе

Экономисты в эфире НСН разъяснили, к чему приведут изменения в Налоговом кодексе России.

Минфин РФ предложил внести в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей. Речь идет об утилизационном, экологическом, гостиничном сборах, а также платы с большегрузов, операторов связи и сбор за воздействие на окружающую среду в негативном ключе. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте ведомства. Однако бизнес, пишет «Коммерсант» во вторник, выступает против подобных поправок, относясь с недоверием в том числе и к недавнему заявлению Дмитрия Медведева, который пообещал в ближайшие шесть лет не увеличивать налоговую нагрузку и оставить фискальные сборы на уже существующем уровне.

Экономист Денис Ракша в интервью НСН посетовал, что предприниматели и власть говорят на разных языках. Так, например, дополнительные платежи, которые могут быть введены по инициативе Минфина, с юридической точки зрения налогами не являются, а потому их появление номинально не идет вразрез с курсом правительства.

«Платежи эти неналоговые. С юридической точки зрения, там комар носа не подточит: они не становятся налоговыми от того, что их вносят в Налоговый кодекс. Они начинают по-другому администрироваться, но их природа остается неналоговой. С точки зрения юристов правительства, все абсолютно чисто. Но мы с ними разговариваем на разных языках. Потому что после внесения этих платежей в Налоговый кодекс будет наступать другая, более серьезная ответственность за их неуплату. Они станут такими же обязательными как налоги. И с точки зрения обычного человека, обычного бизнесмена это будет выглядеть как увеличение налоговой нагрузки. А с точки зрения юристов, нагрузка останется, какой была. На самом деле это закручивание гаек. Вот о чем речь. Это не означает, что общий объем платежей не изменится. Не вырастет именно объем налоговых платежей. То есть мы платим все больше, а им плевать, потому что по закону все правильно: "Два мира – два сортира"», - заметил эксперт.

Член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский также призвал власти не кошмарить бизнес и напомнил, что появление новых сборов и платежей для предпринимателей ударит непосредственно по населению.

«Это какой-то День сурка. Будто мы несколько десятилетий подряд засыпаем, просыпаемся, никак не можем сменить пластинку. Одни и те же разговоры «не надо кошмарить бизнес», одни и те же лозунги, одни и те же обещания не повышать налоги. Путин в 2014 году пообещал четыре года не повышать налоги. И формально все так и было, налоги не повышались. Но вместе с этим Минфин и правительство умудрились ввести более 50 различных неналоговых платежей и тарифных сборов! Там и «Платон», и завышенная кадастровая оценка недвижимости, и туристические, экологические, торговые, утилизационные сборы. Ввели систему «Меркурий», ЕГАИС, электронные кассы по всей стране, сбор за капремонт, увеличили страховые взносы, убрали целый ряд налоговых льгот. В 2018 году повысили НДС, повысили пенсионный возраст. Все это из своего кармана оплачивают бизнес и население. Когда заявили, что надо снижать административную нагрузку на бизнес, практически вдвое снизили количество плановых проверок. Но при этом количество внеплановых проверок выросло почти в два с половиной раза», - напомнил Жуковский в эфире НСН.

Дмитрий Медведев пообещал в ближайшие шесть лет не увеличивать налоговую нагрузку и оставить фискальные сборы на уже существующем уровне.

Напомним, еще в декабре 2014 года Владимир Путин заявил, что налоги не будут повышаться в течение четырех лет. Однако уже в ноябре 2015 года в стране ввели неналоговый платеж для грузового транспорта «Платон». В результате это нововведение отобразилось на ценах.