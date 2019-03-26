Медведева заподозрили в нечистой игре из-за обещания не повышать налоги

В эфире НСН экономист объяснил, почему с точки зрения обычного человека и бизнеса обещание премьера Медведева ничего не значит.

Не повышать налоги шесть лет пообещал глава правительства России Дмитрий Медведев. По его словам, в Налоговый кодекс будет внесено несколько неналоговых платежей, однако это к увеличению фискальной нагрузки, это не приведет.

Экономист Денис Ракша в беседе с НСН объяснил, почему с точки зрения обычного человека и бизнеса обещание премьера ничего не значит, и платить придется все больше.

«Платежи эти неналоговые. С юридической точки зрения, там комар носа не подточит: они не становятся налоговыми от того, что их вносят в Налоговый кодекс. Они начинают по-другому администрироваться, но их природа остается неналоговой. С точки зрения юристов правительства, все абсолютно чисто. Но мы с ними разговариваем на разных языках. Потому что после внесения этих платежей в Налоговый кодекс будет наступать другая, более серьезная ответственность за их неуплату. Они станут такими же обязательными как налоги. И с точки зрения обычного человека, обычного бизнесмена это будет выглядеть как увеличение налоговой нагрузки. А с точки зрения юристов, нагрузка останется, какой была. На самом деле это закручивание гаек. Вот о чем речь. Это не означает, что общий объем платежей не изменится. Не вырастет именно объем налоговых платежей. То есть мы платим все больше, а им плевать, потому что по закону все правильно: "Два мира – два сортира"», - заметил эксперт.

Напомним, в декабре 2014 года президент Путин пообещал четыре года не повышать налоги. Через год, в ноябре 2015-го, был введен неналоговый платеж для грузового транспорта «Платон», что сказалось на повышении цен в стране.