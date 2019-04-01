Рязань от гробов у мэрии спасёт реформа транспортной инфраструктуры

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Эксперты в эфире НСН рассказали о проблемах и перспективах отрасли пассажирских перевозок злополучного города.

Похоронный скандал разразился в Рязани. Родственники погибшей 51-летней предпринимательницы Ирины Фокиной привезли к зданию администрации гроб с её телом. Таким образом они решили указать местным властям на косвенную вину в преждевременной кончине женщины. По их словам, покойная занималась транспортными перевозками, и в последнее время испытывала стресс из-за судебного разбирательства, инициированного чиновниками. Её компанию лишили лицензии и обвинили в ведении незаконного бизнеса. Как пояснили в администрации города, на маршрутках фирмы Фокиной отсутствовала система ГЛОНАСС, что является нарушением закона. Именно поэтому город был вынужден обратиться в суд.

Транспортный рынок в городе развит очень однобоко, рассказал НСН информированный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, система крайне непрозрачна, и поэтому можно понять бизнесменов, которые избегают лишнего контроля над своими доходами со стороны властей.

«У нас почти весь рынок городских перевозок маршруточный. И он непрозрачен. Эта система ГЛОНАСС, о которой идёт речь, создавалась для одних целей, а фактически местные власти на основе мониторинга данных пытаются понять фактическое количество выполняемой работы. С учётом того, как вообще эти господа ездят, уклонение от передачи данных о фактической выполненной работе близится к уклонению от передачи данных об их выручке. Так что это всё завязано на деньги, и я прекрасно понимаю людей с определённым уровнем деревенского менталитета, которые не хотят это ставить. Но, тем не менее, придётся. Тем более, сейчас и онлайн-кассы наступают на пятки», — напомнил собеседник НСН.

Однако сейчас, по словам источника, есть шанс на изменения к лучшему.

«Вполне возможно, что какие-то телодвижения в связи с последующими изменениями в законодательстве подвигнут к тому, чтобы всё изменилось в более цивилизованную сторону. Потому что пока у нас законодательство целиком маршруточное», — отметил источник.

НСН поинтересовалась у эксперта межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимира Валдина, какие перемены могли бы изменить ситуацию в сфере городских перевозок. По его мнению, город нуждается в развитой транспортной инфраструктуре, когда потребность в маршрутных такси бы отпала.

«В первую очередь, перевозчик в городе, в межрегионье должен получать деньги не за перевезённых пассажиров, а за выполненную работу. Городской транспорт — это инфраструктура. Как бесплатно горят лампочки на улицах, точно так же должен приезжать транспорт. То есть, вы платите условную тысячу за пользование автобусами, троллейбусами, трамваями, и за неё город вам обязан предоставлять транспорт по расписанию. Чтобы вы создавали добавленную стоимость, платили с неё налоги, и меньше ездили на автомобиле, который городу слишком дорого обходится. А маршрутка — это квазиобщественный транспорт. Он не работает на город, он работает на хозяина. Маршрутка паразитирует на том, что инфраструктуры нет, и люди, которые ими владеют, просто зарабатывают деньги. Прежде чем бороться с маршрутками с помощью ГЛОНАСС, власти должны создать нормальную инфраструктуру, чтобы было выгодно заказывать транспортную работу», — заметил Валдин.

А до тех пор, пока не будет наведён порядок в законодательстве, владельцы маршрутных такси будут сопротивляться установке системы ГЛОНАСС, а власти ничего не смогут с этим сделать, кроме как подавать в суд, добавил эксперт.

«Сейчас у нас есть закон 220-ФЗ, который определяет основы транспортной работы, и есть закон 44-ФЗ, который определяет госзакупки. И у нас по одной и той же процедуре закупаются, что карандаши для администрации, что транспортные перевозки. Поэтому, конечно, муниципалитетам проще идти по 220-ФЗ в нерегулируемые тарифы, и получается та же самая маршрутка. И единственное, чего они могут от неё добиться, это требования поставить ГЛОНАСС и онлайн-кассу. Маршрутки этому сопротивляются. Потому что нерегулируемый тариф так построен, что там оборачивается слишком много налички», — заключил Валдин.

Добавим, в администрации Рязани выразили глубокие соболезнования родственникам погибшей бизнесвумен, а также заверили, что готовы оказать поддержку, если они обратятся с заявлением. В эфире НСН губернатор Рязанской области Николай Любимов заверил — всем, что касается оптимизации транспортных пассажирских потоков города, уже занимаются местные власти. Его же дополнительная реакция на печальное событие, по его мнению, будет излишней.