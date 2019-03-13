Закону о хостелах предрекли провал

Совет Федерации отклонил в среду закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, который на прошлой неделе приняла Госдума. Такое решение принято из-за краткости предусмотренного периода перехода на новые правила - десять дней и отсутствия компенсаций регионам. Документ будет доработан согласительной комиссией вместе с депутатами Госдумы.
Председатель Лиги хостелов России Ольга Недорезова в беседе с НСН назвала перевод хостелов в нежилой фонд невозможным по техническим причинам.
«Все средства размещения в жилом фонде - гостиницы, мини-отели, хостелы - попадают под угрозу, все будут вынуждены закрыться, если они находятся в жилом фонде. Перевод в нежилой фонд невозможен на 90% для всех этих средств размещения по техническим причинам: это требование отдельного входа, получения 100% согласия соседей и собственника здания», - сказала Недорезова.
Как отметила председатель Лиги хостелов, закон был призван избавиться от квартир для гастарбайтеров и ночлежек. Однако, по ее мнению, такие квартиры никуда не уйдут, потому что они и так находились за рамками правового поля: не платили налоги, не вели миграционный учет. При принятии этого закона в том виде, в котором он сейчас существует, пострадает малый бизнес и сами туристы, пояснила она.
Против закона проголосовал 151 сенатор, «за» выступили только двое, четверо из голосовавших воздержались. Согласительная комиссия из представителей комитетов Совета Федерации отредактируют текст закона совместно с депутатами Госдумы, после чего представят его на рассмотрение верхней палаты.По данным ВЦИОМ, порядка 70% россиян выступили против открытия хостелов в многоквартирных домах. В Москве и Северной столице этот показатель оказался выше, против гостиниц в жилом секторе высказались 80% респондентов.