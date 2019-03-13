Закону о хостелах предрекли провал

Председатель Лиги хостелов России Ольга Недорезова в эфире НСН рассказала, почему перевод всех отелей в нежилой фонд является невыполнимой задачей.

Совет Федерации отклонил в среду закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, который на прошлой неделе приняла Госдума. Такое решение принято из-за краткости предусмотренного периода перехода на новые правила - десять дней и отсутствия компенсаций регионам. Документ будет доработан согласительной комиссией вместе с депутатами Госдумы.

Председатель Лиги хостелов России Ольга Недорезова в беседе с НСН назвала перевод хостелов в нежилой фонд невозможным по техническим причинам.

«Все средства размещения в жилом фонде - гостиницы, мини-отели, хостелы - попадают под угрозу, все будут вынуждены закрыться, если они находятся в жилом фонде. Перевод в нежилой фонд невозможен на 90% для всех этих средств размещения по техническим причинам: это требование отдельного входа, получения 100% согласия соседей и собственника здания», - сказала Недорезова.

Как отметила председатель Лиги хостелов, закон был призван избавиться от квартир для гастарбайтеров и ночлежек. Однако, по ее мнению, такие квартиры никуда не уйдут, потому что они и так находились за рамками правового поля: не платили налоги, не вели миграционный учет. При принятии этого закона в том виде, в котором он сейчас существует, пострадает малый бизнес и сами туристы, пояснила она.

«Туристическая отрасль у нас передовая, о каком развитии туризма можно говорить, когда мы потеряем такой сектор? 80% в Санкт-Петербурге располагается в жилом фонде, в Москве порядка 35-40%, Краснодарском крае и Крыму порядка 80%. Куда они могут перейти? Мы не обладаем таким количеством нежилого фонда. По ценовой политике они имеют другие показатели, увеличивается количество издержек, соответственно, при переходе в нежилой фонд стоимость услуг увеличивается в разы. Недобросовестные средства размещения - квартиры для гастарбайтеров, ночлежки - не оказывали гостиничные услуги, от них не избавиться этим законом», - подчеркнула Недорезова.

Против закона проголосовал 151 сенатор, «за» выступили только двое, четверо из голосовавших воздержались. Согласительная комиссия из представителей комитетов Совета Федерации отредактируют текст закона совместно с депутатами Госдумы, после чего представят его на рассмотрение верхней палаты.