ВЦИОМ: Россияне против хостелов в жилых домах

Подавляющее большинство россиян высказались против открытия хостелов в многоквартирных домах. Такие результаты показало исследование ВЦИОМ.

По данным опроса, около 70 % россиян выразили уверенность в том, что хостелы, которые располагаются по соседству с обычными жилыми квартирами, создают неудобства для других жителей дома.

В Москве и Санкт­-Петербурге этот показатель оказался еще больше. Против частных гостиниц высказались 80% респондентов. ВЦИОМ уточняет, что такая статистика в мегаполисах неудивительна. Именно жители многоэтажек в крупных городах чаще всего сталкиваются с негативными последствиями такого нежеланного соседства с хостелами.

Респонденты, чаще всего, жаловались, что мини-гостиницы приводят к неприятным последствиям для жителей всего подъезда. В том числе открытие такого бизнеса чревато большим количеством посторонних и неприятного контингента. Помимо этого, негативную реакцию у опрошенных вызывают шум, запах табака и распитие алкоголя.

Уточняется, что половина респондентов готовы изменить свою позицию в случае, если хостелы будут оборудоваться отдельным входом, а также будут оснащены дополнительной шумоизоляцией.