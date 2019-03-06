Онищенко назвал подарком закон о запрете квартирных хостелов

Подарком гражданам назвал депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко принятие в окончательном чтении закона о запрете открывать гостиницы и хостелы в квартирах. Как заявил Онищенко РИА ФАН , он давно ратовал за принятие такого запрета, однако законопроект тормозили разнообразные лоббисты.

По словам депутата, особенно важен этот документ для таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург, поскольку он избавит людей от постоянного ужаса, когда в их подъезде предприимчивые соседи, имеющие несколько квартир, устраивают там гостиницы.

«Это и грязь, и шум, и естественное беспокойство жителей за своих детей, поскольку такого рода хостелами нередко пользуются не самые состоятельные и далеко не всегда обремененные этическими нормами граждане, в том числе иностранные», - заявил Онищенко.

В свою очередь, как передает АГН «Москва» , депутат Госдумы Сергей Кривоносов предложил предусмотреть для хостелов варианты помощи, чтобы после принятия запрещающего закона они не переметнулись в теневой рынок.