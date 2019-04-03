Зачем десант Минприроды в «китовой тюрьме» усилили Кусто?

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин рассказал в эфире НСН о ситуации в бухте Средняя.

4 апреля в Москве состоится встреча главы Минприроды Дмитрия Кобылкина с президентом общества «Будущее Океана» Жаном-Мишелем Кусто, сыном выдающегося океанографа Жака-Ива Кусто. Министр и ученый обсудят актуальное положение дел в бухте Средняя Приморья – где временно содержатся 10 косаток и 87 белух. В преддверии этой встречи НСН провела собственное расследование этой скандальной истории.

Всем миром за китов

Спасением заточенных в приморской бухте косаток и белух уже занимается огромное количество людей – от президента России Владимира Путина до голливудских знаменитостей Леонардо ди Каприо и Памелы Андерсон, не говоря уже о бесчисленных чиновниках профильных ведомств, ученых, экологах, сотрудниках правоохранительных органов, общественниках. Петиция с требованием освободить плененных китов на портале Change.org набрала больше 53 тыс. сторонников. Среди них теперь и океанограф Жан-Мишель Кусто, который еще месяц назад откликнулся на приглашение губернатора Приморья Олега Кожемяко помочь в освобождении китообразных.

О том, что в Приморье в неволе находится значительное число косаток и белух, стало известно в начале ноября прошлого года. Тогда природоохранная прокуратура Владивостока решила проверить законность отлова 11 косаток и 90 белух, которые содержались в морских вольерах в бухте Средняя в окрестностях Находки. В надзорном ведомстве заподозрили, что речь идет о подготовке животных к незаконной продаже в Китай.





Вскоре выяснилось, что три белуги – совсем молодые животные, которым, по оценкам специалистов, не было и года, пропали. Организаторы «китовой тюрьмы» тогда заявили, что белушатам удалось прорвать сеточное ограждение и вырваться на свободу. Между тем специалисты-зоологи указывали, что речь идет о животных, которые еще не были приспособлены к самостоятельной жизни на воле и нуждались в опеке матери, так что вряд ли они могли сбежать. Тем более что их собратья по несчастью никуда не делись. Скорее всего, детеныши просто погибли.

В декабре о проблеме с китообразными узнали в Кремле - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал обратиться по этому поводу к Олегу Кожемяко.

В феврале пропало еще одно животное, на этот раз косатка. Представители компаний, которые выловили животных, снова сообщили об успешном побеге. Тогда же Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными из-за ненадлежащих условия содержания морских млекопитающих: больше сотни крупных животных вынуждены были жить в тесных вольерах в бухте, акватория которой по ночам покрывалась льдом. Правда, позднее в природоохранной прокуратуре Владивостока подтвердили версию владельцев «тюрьмы» - будто бы исчезнувшие киты действительно сбежали через отверстия в ограждении. Однако опрошенные НСН эксперты выразили в этом сомнение.

Наконец 22 февраля президент Путин получил Минсельхозу и Минприроды до 1 марта решить судьбу животных, а Генпрокуратуре проверить законность их отлова и содержания в неволе. Между тем на дворе уже апрель, а китообразные по-прежнему томятся в неволе. Немедленно выпустить их, как установили специалисты, нельзя, потому что выловили китов в Охотском море, которое сейчас сковано льдом. А в Приморье для косаток и белух нет необходимой кормовой базы.

«По мнению экспертов, возврат животных должен производиться специальными судами с емкостями не менее 200 тонн, время в пути от бухты Средней от четырех до пяти суток. Сроком проведения операции называется июнь-июль, с наступлением безледного периода, - пояснил НСН глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. - Главное в операции - произвести все мероприятия грамотно, чтобы не потерять ни одну особь. Вопрос сложный. Даже ученые высказывают разные прямо противоположные мнения о выпуске в естественную среду. Времени прошло много, молодняк стал зависим от прикорма, период выпуска не самый удачный - на части территории обитания млекопитающих ещё ледостав. Наука должна дать обоснованные и самые главные решения».





Для изучения ситуации в бухте Средней в середине марта была сформирована межведомственная рабочая экспертная группа при Минприроды России, в которую вошли представители Минсельхоза, Росрыболовства, Росприроднадзора, ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры, администрации Приморского края, специалисты научных институтов и ветеринарных служб, общественники. В ее работе участвуют замдиректора по научной работе Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков, руководитель научно-методического центра по биоразнообразию «ВНИИ Экология» Александр Сорокин, замруководителя программы «Белуха-Белый кит» Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Дмитрий Глазов, замдиректора Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Ольга Кревер, гендиректор Москвариума Кирилл Безуглов, директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дэльфа» Татьяна Белей, эксперт рабочей группы по китообразным Международного союза охраны природы МГУ имени Ломоносова Григорий Цидулко. По инициативе Минприроды, к ним примкнет и Жан-Мишель Кусто.

Ученые уже исследовали состояние млекопитающих. «По мнению членов межведомственной экспертной группы, косатки благополучно пережили зиму, опасений по поводу их здоровья и жизни нет», - подчеркнул эксперты

Между тем решался вопрос с расширением места содержания животных: в ближайшее время часть «переселят» в отдельные вольеры. «Обустраиваемый понтон позволит отсадить 15 белух - по пять в каждую из трех секций. Также будет установлен еще один вольер для косаток», – пояснил доктор биологических наук – заместитель директора по научной работе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков.

Как же так вышло?

По закону, отлов морских млекопитающих в России разрешен лишь в нескольких случаях. Их имеют право ловить представители коренных малочисленных народов для своих традиционных потребностей. Обычно они промышляют моржей. Китообразных также можно отлавливать в научных и культурно-просветительских целях. Но научный отлов квоты, как правило, очень незначительные. А в культурно-просветительских целях китообразных и ластоногих отлавливают для передачи в океанариумы и дельфинарии.

Но в России потребности в таких животных невелики, поэтому их продают в Китай и другие страны Восточной Азии. Поставщиками российских китообразных на мировой рынок являются несколько компаний – зарегистрированные в Хабаровске ООО «Афалина» и «Океанариум ДВ», новосибирское ООО «Сочинский дельфинарий» и зарегистрированное в Находке ООО «Белый кит». Кстати рядом с юридическим адресом последнего, в находкинском микрорайоне Ливадия находится та самая «китовая тюрьма». Правда, дело о незаконном вылове китов Следственный комитет возбудил в отношении сотрудников «Афалины», «Океанариума ДВ» и «Сочинского дельфинария».

Специалисты неоднократно указывали на пробелы в российском законодательстве, позволяющие продавать за рубеж китообразных, которые в России считаются промысловыми видами. Незаконным является лишь вылов самок с детенышами-сеголетками и беременных самок. Пропавшие белухи, по сообщениям экологов, были как раз сеголетками. Так что, может быть, они действительно сбежали, только, вероятно, им помогли пленившие их браконьеры. В любом случае нуждающиеся в материнском молоке белушата далеко уплыть не могли… Вполне возможно, так же «сбежала» и умиравшая косатка.

Тут нужно иметь в виду, что в 1982 году Международная китобойная комиссия ввела мораторий на вылов косаток в коммерческих целях. Вероятно, поэтому цена одного животного на мировом рынке достигает миллиона долларов. Однако если будет доказано жестокое обращение с животными, а тем более их гибель, то заказчики предпочтут расторгнуть контракт. Не говоря уж об уголовных перспективах такого поворота.

Квоты на отлов морских млекопитающих в России определяет Минсельхоз. А их распределением занимается Росрыболовство. Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос НСН, процедура определения квот по закону состоит из пяти этапов. Сперва научно-исследовательские организации на основании данных исследований обосновывают размеры общего допустимого улова (ОДУ). Эти подсчеты должны выноситься на общественные слушания в регионах. Затем они проходят государственную экологическую экспертизу, которую проводит независимая комиссия Росприроднадзора. После чего Минсельхоз утверждает ОДУ водных биоресурсов на следующий год. И наконец Росрыболовство распределяет по пользователям квоты на улов.

Как рассказывал НСН Дмитрий Глазов, в 2017 году госэкспертиза обнулила квоту на вылов китообразных. Не выдавались квоты и в 2016-м. Однако в 2018 году Росрыболовство сумело согласовать отлов 13 косаток. После того как в ноябре начал разгораться скандал, Росприроднадзор заявил, что квоты на отлов косаток и белух были необоснованно большими и рекомендовал их резко сократить – по белугам в пять раз и по косаткам вдвое. Хотя еще в июне ведомство одобрило утвержденную Росрыболовством квоту на вылов в 2018 году 13 косаток в Охотском море. Тогда проверить это решение Генпрокуратуру просил Greenpeace.





Как бы там ни было, но скандал с «китовой тюрьмой», в которую вынужден был вмешаться президент, похоже, изрядно напугал руководство Росрыболовства. Во всяком случае, квоты на вылов морских млекопитающих на 2019 год, как сообщили в ведомстве на запрос НСН, решили не выделять. Формальной причиной указано требование Росприроднадзора снизить объемы отлова.

«Новые объемы возможного изъятия белух и косаток в культурно-просветительских целях не будут распределяться по пользователям до внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу», - пояснили в Росрыболовстве.

Вся эта дикая история показывает: «культурно-просветительские цели» на деле оказываются целями совсем другого рода – браконьерскими и живодерскими. И похоже, настала пора оставить в прошлом «культуру» и «просвещение» за счет живых существ. По крайней мере, носитель имени легендарного океанографа Кусто вряд ли бы ввязался в эту историю с другой целью. В нашей стране, как и во всем мире, ширится движение за отказ от содержания в неволе диких животных, которым не угрожает вымирание. Особенно это касается крупных морских млекопитающих. На портале Change.org под петицией о запрете выдачи квот на отлов косаток и белух поставили подписи почти 109 тыс. человек. И еще 83 тысячи – под требованием запретить добычу и содержание в неволе дельфинов, косаток, китов и других морских млекопитающих. И без познаний Жана-Мишеля Кусто понятно, что им будет тесно и неуютно даже в самом большом и комфортабельном океанариуме или дельфинарии. По сравнению с океаном любой из них - та же «китовая тюрьма».

Сергей Подосёнов