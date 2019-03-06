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Жан-Мишель Кусто едет спасать косаток из «китовой тюрьмы»

6 Марта 2019 в 14:33
Жан-Мишель Кусто едет спасать косаток из «китовой тюрьмы»

Сын известного океанографа Жан-Мишель Кусто откликнулся на просьбу губернатора Приморья Олега Кожемяко и заявил, что приедет спасть косаток и белух из «китовой тюрьмы».

В своем письме он сообщил, что очень беспокоится за здоровье морских животных. По его словам, он посетит бухту Средняя вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим.

Жан-Мишель Кусто сообщил, что оценит состояние животных и окажет поддержку в ходе их выпуска на волю. Специалист отметил, что как можно скорее необходимо начать подготовку китов к реабилитации, сообщает телеканал «360».

Сын Жак-Ива Кусто направил копию письма российским властям.

Ранее директор АНО «Приморский центр подводных исследований» Евгений Полухин рассказал НСН, почему косатка и белухи не могли самостоятельно покинуть вольеры в бухте Средняя.

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