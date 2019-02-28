Независимый эксперт: Белухи и косатка не могли сами сбежать из «китовой тюрьмы»

Директор АНО «Приморский центр подводных исследований» рассказал НСН об устройстве «китовой тюрьмы».

Проверка показала, что морские млекопитающие сбежали из вольера в бухте Средняя через отверстия в ограждении. Об этом рассказал владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович. По его словам не удалось доказать, что с белухами могло что-то случиться, поэтому состава преступления проверка не нашла. Андронович сообщил, что сейчас в бухте Средняя, где держат незаконно выловленных морских млекопитающих, находятся 87 белух и 10 косаток. Ранее, после исчезновения одной из косаток, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими в Приморском крае.

Директор АНО «Приморский центр подводных исследований» Евгений Полухин рассказал НСН, почему косатка и белухи не могли самостоятельно покинуть вольеры (слушайте аудио).

«Сбежать оттуда сами они, в принципе, не смогли бы. В каждом вольере двойная сетка, связанная из синтетического каната, толщина сетки от 40 до 60 мм. Плюс есть внешний периметр. Даже если они по каким-то причинам сбегут из своих вольеров, внешний периметр их задержит, в любом случае как косаток, так и белух. Говорят, как один из вариантов, что косатка прогрызла вольер, но физически, в принципе, касатка не способна прогрызть вольер. Опять же, косатка, как они заявляют, сбежала из вольера, который огорожен со всех сторон вольерами с белухами. С северной стороны причальная стенка бетонная, с западной стороны также причальная стенка бетонная, с восточной стороны два вольера с другими косатками и с южной стороны десяток вольеров с белухами. Есть только маленький лаз между севером и причальной стенкой, куда теоретически могла косатка сбежать, и то, этот лаз огорожен внешним периметром с восточной стороны. То есть это в принципе для косатки невозможно», — разъяснил эксперт.Напомним, что ранее содержание косаток и белух в бухте Средняя Приморского края вызвало протест со стороны голливудских актеров. Так, американский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Facebook заявил, что в Приморском крае происходит «бесчеловечный захват» косаток и белух. Он призвал освободить млекопитающих на волю и призвал своих друзей подписать соответствующую петицию на Change.org. А актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон даже написала письмо президенту России Владимиру Путину, где попросила российские власти помочь косаткам в Приморье, которых содержат в так называемой «китовой тюрьме».