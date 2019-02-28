Независимый эксперт: Белухи и косатка не могли сами сбежать из «китовой тюрьмы»

Проверка показала, что морские млекопитающие сбежали из вольера в бухте Средняя через отверстия в ограждении. Об этом рассказал владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович. По его словам не удалось доказать, что с белухами могло что-то случиться, поэтому состава преступления проверка не нашла. Андронович сообщил, что сейчас в бухте Средняя, где держат незаконно выловленных морских млекопитающих, находятся 87 белух и 10 косаток. Ранее, после исчезновения одной из косаток, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими в Приморском крае.
Директор АНО «Приморский центр подводных исследований» Евгений Полухин рассказал НСН, почему косатка и белухи не могли самостоятельно покинуть вольеры (слушайте аудио).
Напомним, что ранее содержание косаток и белух в бухте Средняя Приморского края вызвало протест со стороны голливудских актеров. Так, американский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Facebook заявил, что в Приморском крае происходит «бесчеловечный захват» косаток и белух. Он призвал освободить млекопитающих на волю и призвал своих друзей подписать соответствующую петицию на Change.org. А актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон даже написала письмо президенту России Владимиру Путину, где попросила российские власти помочь косаткам в Приморье, которых содержат в так называемой «китовой тюрьме».